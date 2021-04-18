مجلس سيدات الأعمال بالإسماعيلية يستعد للفترة 2 لمعرض «أهلا رمضان»

قامت الدكتورة دينا ياقوت رئيسة مجلس سيدات الأعمال في الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ويرافقها عضوات المجلس، بجولة تفقدية إلى معرض أهلا رمضان عقب اجتماع مساء اليوم مع عضوات المجلس لمناقشة الترتيبات والتنسيقات للفترة الثانية للمعرض بمركز شباب الشيخ زايد، وذلك للأطمئنان على سير حركة المبيعات بالمعرض والوقوف على الأستعدادات الأخيرة لأستقبال الفترة الثانية.

تتضمن الفترة الثانية عرض 60 سيدة جدد لمنتجاتهم وذلك غدا الموافق 6 رمضان، حرصا من المجلس على تنوع المنتجات وأستفادة أكبر عدد من السيدات.

وخلال الجولة التقت "ياقوت" مع العارضات واستمعت لهن ، حيث أشادت العارضات بمتابعة المجلس المستمرة وحرصهن على راحتهن لعرض المنتجات ، كما أشاد بعض زوار المعرض بمنتجات المشغولات اليديوية لبعض العارضات، وقررت أستمرار بعضهن بالمعرض، وتقديم كافة سبل الدعم لهن داخل المعرض.

ويتضمن المعرض السلع الغذائية والاساسية والمشغولات اليدوية وفوانيس رمضان والمأكولات الشعبية، واللحوم وذلك بتخفيضات تصل إلى 30 %.

رافق الدكتورة دينا ياقوت الجولة ، أمل محمود، نجاح عرابي،أماني فرحان، ولاء السمان، منى فيصل، سالي حوا، نورهان جمال.

وفي سياق متصل أعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية برئاسة النائب أحمد عثمان رئيس مجلس إلادارة، اليوم عن وجود تخفيضات بمعرض «أهلا رمضان» لنحو 50% على السلع الغذائية والأساسية، والمقام بمركز شباب الشيخ زايد.

وقال «عثمان»، إن الغرفة أقامت معرض «أهلًا رمضان» 2021 للسلع الغذائية والممتد لنهاية شهر رمضان المعظم، لدعم المواطنين.

وأضاف أن الغرفة تحملت كافة تكاليف إقامة المعرض وتوفير أماكن للعارضين دون أن تتقاضي أي مبالغ مادية من التجار والشركات مقابل أن يقوم العارضين والعارضات بتخفيض الأسعار عن مثيلتها في الأسواق بنسب تتراوح من 35% إلى 50%.



وشدد «عثمان» على ضرورة المرور الدائم بمعارض ومنافذ الغرفة خلال أيام شهر رمضان الكريم، للوقوف على التزام التجار بالأسعار والخصومات المتفق عليها لصالح مواطني الإسماعيلية، وتذليل أي عقبات أمام العارضين والوقوف على حلها.