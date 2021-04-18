وكيل «خطة النواب» يتقدم بطلب إحاطة بسبب زيادة حالات كورونا بسوهاج

أكد النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طما وطهطا وجهينة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبر صفحته الشخصية برسالة وجهها لأهالي دائرته: "الأهل والسند والأصدقاء، خالص عزائي ودعواتي بالمغفرة والرحمة لكل ضحايا كورونا اللعين هذا الفيروس الذى انتشر بشكل ملحوظ بكل قرى ومدن سوهاج بشكل أصبح يهددنا جميعا".

وأضاف: "من خلال متابعتي للموقف خلال الأيام الماضية وما لاحظته من زيادة فى اعداد المصابين والضحايا قررت الأتى تقديم بيان عاجل بمجلس النواب لتحديد سبب ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا بسوهاج وكيفية التعامل مع هذا الوضع وعدم إلتزام الأماكن العامة بالإجراءات الاحترازية".

وأشار سالم، إلى أنه بالتواصل مع محافظ سوهاج بشكل عاجل وكل الجهات المعنية بالمحافظة لوضع تصور وقرارات حاسمة لوقف هذه الزيادة المطردة واتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، والتواصل مع وزارة الصحة لتشكيل لجان لمتابعة العمل بمستشفيات العزل بالمحافظة بعد أن تلقينا عدة شكاوى من المواطنين تتحدث عن غياب الرعاية والاهتمام بالمرضى وأيضا التهاون الشديد في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمستشفيات العزل و عدم اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة مع حالات الوفاة، كما كان متبعا مسبقا في إجراءات الدفن.

وتابع: "ودراسة الأوضاع مع المسؤلين بوزارة الصحة ومحافظ سوهاج للتوسع فى أماكن العزل باستغلال الوحدات الصحية والمستشفيات التكاملية غير المستغلة أو المستغلة بشكل جزئي والمستشفيات الخاصة لاستيعاب أعداد الزيادة في الإصابات مع تدبير ما تحتاجة هذة المستشفيات من أجهزة طبية بالتواصل مع اجهزة الدولة المعنية، وتدبير وزارة الصحة الأدوية اللازمة و كذلك كميات كافية من الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وإرسالها فورا للأماكن الأكثر تضررا بالوباء".

وأكمل: "وزيادة مراكز التطعيم و إعطاء أولوية لتطعيم أبناء المحافظة عملاً على وقف إنتشار الوباء بالمحافظة".

واختتم سالم، في نهاية رسالته لأهل دائرته: "إني أهيب بكم إخوتي وأحبائي الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية ومنع الإختلاط وإيقاف كافة التجمعات والمناسبات الاجتماعية هذه الأيام حتى نتجنب جميعا شر هذا الوباء".