«ما فتحش عند كل الناس».. طلاب «تالتة ثانوي» يكشفون تفاصيل تجربة «السيستم»

طالبوا بعقد الامتحانات ورقيا

تعددت شكاوى عدد من الطلاب بالصف الثالث الثانوي بسبب "السيستم" في اول يوم امتحان تجريبي، و قال الطالب عبدالرحمن عبدالفتاح، المعروف بقارئ القرآن الكريم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن الامتحان و أسئلته استبيانية ولكن هناك مشكلة واجهت الطلاب وهي عدم دخولهم لتسجيل علي منصة تنويهات لكي يحصلوا علي كلمة المرور الخاصة بالامتحان التجريبي، مشيرا إلى أن هناك طلاب كثيرون تمكنوا من الدخول علي الامتحان .

- مشكلة "الواي فاي"



وقال عبدالرحمن عبدالفتاح، في تصريح لـ"الدستور"، عدد قليل ان يتمكن بسبب ضعف بسيط من "الواي فاي" ولكن هناك ميزة ممتازة طبقتها المدارس وهي تغير كلمة مرور الانترنت ولا يدخل "الواي فاي" إلا علي جهاز التابلت فقط، ولا يدخل علي أي جهاز أخر حتي تكون جودة الشبكة ممتازة أثناء الامتحان ولا يعوق الطالب من أداء الامتحان التجريبي.

فيما قال الطالب معتز حسن، بالصف الثالث الثانوي في تصريحات لـ"الدستور"، أن اغلب الطلاب واجهتهم مشكلة الحصول علي كلمة المرور والسر قبل الامتحان بسبب تغيرها عن العام الماضي، مشيرا الي أن "السيستم" قد عمل مع البعض وتعطل مع البعض الآخر، مطالبا وزارة التربية والتعليم بحل هذه المشكلة في اسرع وقت قبل الامتحانات الأساسية.

- مطالبات بامتحانات ورقية

بينما قالت سهيلة محمود، طالبة بالصف الثالث الثانوي، أن "السيستم" اليوم متغير فهو يفتح عند البعض والبعض الاخر لا، مناشدة وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي ورقيا حتي لا يحدث خلل في السيستم اثناء الامتحان.

- تعليق وزير التعليم



وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، قد علق على شكاوى سقوط السيستم بالامتحان التقني التجريبي لطلاب الثانوية العامة، قائلًا: "ذا الكلام غير مضبوط لان هناك اكثر من 2200 مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات، مضيفا نحن نختبر بعض التقنيات في الشبكات في عدد محدود من المدارس وتعمل هي الأخرى الآن كما هو واضح من غرفة العمليات وبالتالي لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شئ جماعي بدون أي منطق او معلومات".



وأكد وزير التربية والتعليم الفني، أن الهدف هو رصد المشكلة للوزارة على قنوات رسمية وليس على "سوشيال ميديا و الواتساب"