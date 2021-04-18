وزير المالية النمساوي: ارتفاع عجز الموازنة لـ31 مليار يورو

أكد جيرنوت بلوميل وزير المالية النمساوي: أن أزمة كورونا تسببت في ارتفاع عجز الميزانية فى البلاد بمقدار 8 مليارات يورو إضافية لهذا العام، ليصل العجز إلى ما يقرب من 31 مليار يورو.

وقال بلوميل - في تصريحات اليوم الأحد - إنه سيتم مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء ، كما سيتم بحث التعديلات على الموازنة في البرلمان الأسبوع المقبل.

ولفت الوزير إلى أن العجز في الموازنة يتوزع على 5.5 مليار يورو موجهة إلى الإنفاق الإضافي و 2.6 مليار يورو تراجعا فى الدخل القومي هذا العام، مشيرا إلى أن الإنفاق الإضافي يوجه بالأساس إلى مساعدات البطالة، ودعم الشركات والأعمال التجارية وقطاع الصحة.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل حاليا على عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية إلى طبيعتها، موضحا أن هذا يتطلب استثمارات وتدابير لسوق العمل ، مضيفا "يجب أن نستمر في دعم شركاتنا خاصة مع اقتراب الأزمة من نهايتها" .

كما أشار الوزير إلى أن مكافحة الوباء جعلت الإنفاق الإضافي ضروريًا ، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص العمل وتوسيع استراتيجية الفحوصات الطبية وتدابير الوباء المختلفة .

النمسا تسجل 2076 إصابة جديدة و28 وفاة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 2076 إصابة جديدة و28 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأوضح بيان للوزارة: إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 593 ألفا و423 حالة، تعافى منها 555 ألفا، و218 حالة، بينما توفيت 9898 حالة .

وأشار البيان إلى تواجد 2011 حالة بالمستشفيات، منها 546 حالة في وحدات العناية المركزة، موضحا: إن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورغنلاند 45 وكارينثيا 148 والنمسا السفلى 405 والنمسا العليا 387 وسالزبورغ 98 وستيريا 258 وتيرول 180 وفورارلبرغ 68 وأخيرا العاصمة فيينا 487 حالة .

تطعيم 6 ملايين مواطن بلقاح كورونا بحلول منتصف يوليو

في وقت سابق، أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن ما لا يقل عن 6 ملايين شخص سوف يصبحون قادرين على تلقي التطعيم بالجرعة الأولى على الأقل من لقاحات كورونا بحلول منتصف يوليو القادم.

وأضاف كورتس- في تصريحات صحفية- أن بلاده ستتلقى 100 ألف جرعة من لقاح (فايزر- بيونتك) بحلول 26 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن وتيرة توزيع اللقاحات ستزداد سرعة في الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن منتجي لقاح (فايزر- بيونتك) سيقدمون 50 مليون جرعة من اللقاح- أكثر مما كان مقررًا في الأصل- لدول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يونيو القادم بدلًا من نهاية العام، لافتًا إلى أن حصة النمسا منها مليون جرعة.

ولفت إلى أن ثلثي السكان يريدون التطعيم، مشيرًا إلى أنه يتم تحصين حوالي 40 ألف شخص يوميًا من الوباء في النمسا، وفي مايو المقبل سيتم تطعيم 50 ألف شخص يوميًا في المتوسط.

وأشار إلى أنه تم تطعيم 18% من السكان (جرعة واحدة على الأقل) حتى الآن، وحصل 658 ألفًا و318 شخصًا على التحصين الكامل (الجرعتين) بنسبة 7.4% من السكان.

