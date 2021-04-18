أشهر كتب رؤساء الولايات المتحدة..اخرهم كتاب جورج بوش الابن

سعى رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين لعدم البعد عن الأضواء، عقب خروجهم من البيت الأبيض، وذلك من خلال إصدار كتب سواء عن السيرة الذاتية لهم أو كتب تتناول موضوعات وملفات عامة.

ويرصد الدستور من خلال التقرير التالى أبرز وأشهر كتب لرؤساء الولايات المتحدة، وكان آخرهم كتاب للرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش حول الهجرة.

كتاب واحد من كثيرين صور لمهاجرى أمريكا..

أصدر الرئيس الأسبق جورج بوش فى 20 أبريل الماضى كتابه الجديد الذي يجمع صورا للوحات لمهاجرين رسمها بنفسه، ويحمل كتاب بوش عنوان "واحد من كثيرين صور لمهاجري أمريكا" .

وقال بوش فى مقال له حول الهجرة، بروح من الفكاهة أنه يعرف أن لوحاته قد لا تهز عالم الفن، لكنه يأمل، عبر نشر القصص المميزة للمهاجرين، في إضفاء طابع إنساني على النقاش حول الهجرة وإصلاح النظام.

كتاب نقاط القرار للرئيس الأمريكى جورج بوش..

كتاب اخر، كشف من خلال الرئيس بوش الابن الأعمال الداخلية لفترة رئاسته خلال هجمات 11 سبتمبر.

كما تتطرق بوش من خلال الكتاب إلى حرب العراق وأفغانستان وإعصار كاترينا وغيرها من الأمور التي حدثت في عهده.

وذكر موقع فوكس أن بوش حصل على مبلغ 10 ملايين دولار، وفقا لفايننشال تايمز.

حياتى، والعطاء للرئيس الأمريكى بيل كلينتون

ونشر الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون سيرته الذاتية باسم حياتي عام 2004، سرد من خلاله تفاصيل طريقة عمل الرئاسة والتعرض اليومي للمشكلات، والصراع بين الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية، والنكسات والإنجازات، والصعوبات التي واجهته طوال 8 سنوات قضاها داخل البيت الأبيض.

كما أنشأ كلينتون مؤسسة كلينتون للمساعدة في حل المشكلات في جميع أنحاء العالم من خلال المال أو الجهد أو الوقت، ونشر كتاب العطاء وهو عمل مكرس للنشاطات الإنسانية التي يقوم بها كلينتون إلى جانب العديد من فاعلي الخير الأمريكيين، سواء كانوا أشخاصا أو هيئات ومؤسسات من أجل مكافحة الأوبئة المستعصية، وعلى رأسها مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز، إضافة إلى تشجيع التربية والسلام بين الشعوب، ومحاربة الفقر وتغير المناخ.

كتاب ساعة قبل ضوء النهار للرئيس الأمريكي جيمي كارتر..

وبدأ الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر كتابه بالحديث عن طفولته أثناء حقبة الكساد في جورجيا، ورغم أنه لا يعتبر من أفضل الرؤساء الأمريكيين، إلا أن كتابه يعكس أسباب اعتباره أحد أهم العاملين في المجال الإنساني.

كتاب أرض الميعاد للرئيس الأمريكى باراك أوباما..

أصدر الرئيس الأسبق باراك أوباما كتابه الجديد "أرض الميعاد" العام الماضى .

ويعد الكتاب هو الأول من مجلدين مخطط لهما، كتبهما أوباما عن فترة توليه الرئاسة من 2009 إلى 2017 لولايتين، ويختتمه بأحداث مقتل بن لادن في 2011 بباكستان.

وطبع أوباما 3 ملايين نسخة من الكتاب الذي تمت ترجمته إلى لغات 24 دولة، بسعر للنسخة 20 دولارًا، وباع منه في أول يوم من صدوره 890 ألف نسخة في كندا والولايات المتحدة، أي بإيرادات من البلدين بلغت 20 مليون دولار تقريبًا، وفقًا لوسائل إعلام دولية، بينها صحيفة التايمز البريطانية، عدد اليوم الجمعة.