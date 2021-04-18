«صحة كفرالشيخ»: تابعنا 5149 مريض كورونا معزولين منزليا بصفة يومية

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، إنه يجرى تغطية جميع مراكز المحافظة بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية لـ " متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد " تحت شعار "100 مليون صحة" فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت أن مبادرة رئيس الجمهورية تم تفعيلها بدءًا من يوم 5 ديسمبر 2021م ، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكياً لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي .

وكشفت الدكتورة سوسن سلام، خلال تصريحات خاصة ل "الدستور" أن عدد حالات العزل المنزلي التي تمت متابعتها منذ بداية المبادرة وحتى اليوم بالنسبة لحالات المرحلة الأولى بلغ 1869 حالة وعدد حالات الموجة الثانية حتى اليوم بلغ 3280 حالة بإجمالي حالات متابعة عزل منزلي بلغ 5149 حالة .

جدير بالذكر، أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية داخل المحافظة ، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني .

وتتخذ المبادرة جميع الإجراءات الوقائية و الإحترازية خلال العمل ، وذلك من خلال الإستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة ، حيث تجرى متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الإحترازية تنفيذا لتعليمات وزير التنمية المحلية لمحاربة ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحة المواطنين .

