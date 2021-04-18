ميناء الإسكندرية الدخيلة يستقبل 149 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت حركة الملاحة والبضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 149 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1437 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 26 سفينة ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 42 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، وقد تم دخول وخروج عدد 8218 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة .

وقد شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، شهدت نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 240 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1685 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 64 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 41 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

هذا وقد إستغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط ، حيث تم دخول وخروج عدد 16,727 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة؛ كما تم خروج قطاران مكونان من 45 عربة محملان بالغلال ومتوجهان إلى كل من بني سويف وشبرا.

وقد شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، قررت إعادة فتح البوغاز، مساء الأحد، بعد الإستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها، ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، بإستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

كانت الهيئة العامة، أعلنت عن استمرار غلق بوغازي لميناءى الإسكندرية والدخيلة، لحين تحسن الأحوال الجوية.

هذا و قد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد والإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح و أرتفاع الأمواج و الضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.

كانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تداولت عدداً من السلع الإستراتيجية الهامة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ، ومن بينها أعمال الشحن والتفريغ لعدد 3 سفينة بترول.

وقد بلغت مجموع السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ بالميناء 36 سفينة خلال ثماني وأربعون ساعةإجمالي بضائع متداولة بلغت 242 ألف طن بين بضائع صادر ووارد ، كمما تم تداول 2403 حاوية مكافئة وبلغت عدد سفن الوصول والمغادرة 52 سفينة ما بين سفن بضائع عامة وحاويات وصب جاف وسائل.

هذا وقد إستغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط ، حيث تم دخول وخروج عدد 15967 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة ؛ كما تم خروج قطاران مكونان من 60 عربة محملان بالفحم ومتوجهان إلى التبين.

وشدد السيد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.