طلاب 3 ثانوي يؤدون أول بروفة تجريبية لامتحانات الثانوية العامة 2021 (صور)

أدّى طلاب الصف الثالث الثانوي العام، الأحد، أول بروفة تجريبية للامتحانات، حيث قام الطلاب بالإجابة على أسئلة شكلية للامتحان التجريبي، مكونة من 7 أسئلة في الامتحان لتقييم البروفة الامتحانية لقياس مدى كفاءة الشّبكات.

وبدأ طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، أولى بروفات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 من خلال إجراء أول امتحان تجريبي قومي لطلاب الثانوية العامة البالغ عددهم 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الفئات المستهدفة من إجراء الامتحان التجريبي التقني للثانوية العامة والمقرر انطلاقه اليوم ويومي 20 و22 أبريل الجاري، هم طلاب الشهادة الثانوية المنقولين من الصف الثاني الثانوي العام والذين تسلموا جهاز تابلت بجميع المدارس (عام، خاص، خدمات) فيما عدا طلاب الدمج التعليمي.

مواعيد الامتحانات

ويعقد الامتحان التقني التجريبي والبروفة الأولي لامتحانات الثانوية العامة 2021، أيام 18 و20 و21 أبريل من الساعة 10:30 صباحا حتى 1:00 ظهرًا، وسيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي على الخادم (server) داخل المدارس الثانوي، من قاعات بها WIFI، كما سيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة، خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ 4G في حالة الطوارئ.

وأكدت وزارة التعليم أن الغرض من الاختبار هو ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة، وتحديث منظومة التابلت، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، كما أعلنت الوزارة الخطوات التي يجب على المدارس التي يوجد بها خادم server اتباعها أثناء أداء طلاب الصف الثالث الثانوي العام للامتحان داخل المدارس.



وقال طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة تتطلع إلى استقبال أبنائها من طلاب الصف الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من 3 أيام مهمة جدًا، للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات:"سنواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي".



أضاف الوزير: “لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدًا في هذه المرحلة وستقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته، لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية، مشددًا على أن نجاح التجربة ليس في عدم حدوث مشكلات، لكن في الرصد الدقيق لها".

ويستهدف اجراء الامتحان التجريبي التقني للثانوية العامة المقرر انطلاقه اليوم طلاب الشهادة الإعدادية المنقولين من الصف الثاني الثانوي العام والذين تسلموا جهاز تابلت بجميع المدارس عدا طلاب الدمج التعليمي.