أمك إرهابية.. رواد «فيسبوك» يردون على نجل سامية شنن بعد دفاعه عنها

بعد أن ادعى على «فيسبوك» أنها مظلومة

لن ينس التاريخ جرائم رموز وأتباع الإخوان والعمليات الإرهابية البشعة التي قاموا بها، حتي وإن مر الكثير علي ما فعلوه بالوطن وأبنائه الشرفاء، ومن بينهم سامية شنن التي لقبت بالسفاحة لما فعلته خلال أحداث قسم كرداسة، و تعتبر السيدة الوحيدة المقبوض عليها بتهمة قتل الضباط والإساءة بجثثهم عقب فض اعتصام رابعة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بعد أن شاهد عدد كبير من المصريين الواقعة في مسلسل الاختيار الجزء الثاني، وما كتبوه علي صفحتهم ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاهده الحلقة، و ردهم على نجلها في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو لها، مدعيا بأنها مظلومة، مما أثار غضب الشعب المصري، وترصد "الدستور" بعض آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعى على ابن الإرهابية سامية شنن.



- هجوم خسة وغدر سامية شنن



قالت نشوى نعيم إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلقة علي صورة وضعها نجل سامية شنن داعيا لها بأن يردها الله اليها قريبا، "لا هي بس أمك شربت مآمور قسم كرداسة مية نار، ودا قتل عمد وكمان صبت ودلقت ع جثث الضباط مية نار وكمان مثلت بجثثهم، بس هي أمك بريئة وفي شدة وكرب !! أنت عبيط انت مستوعب أنت بتقول ايه".



فيما أشارت تسنيم إبراهيم، إحدي رواد مواقع التواصل الإجتماعي "هو يعني عشان امه خلت كام واحد يشربوا مية نار تسجنوها!؟ يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل"



وقال عمر أسامة أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحته علي “فيسبوك “، "الست دي اللي شربت مأمور القسم مية نار لو فاكرين، عمل خسيس غادر دا لو كافر وطلب ميا منغدرش بيه ونعمل كدا، وده بيقول بأي ذنب لا أعلم ربنا يديها اللي تستحقه"



- مصر كلها بتدعي عليكم



وقالت حياة خالد، إحدي رواد التواصل الاجتماعي،" سبحان من خلى مصر كلها تدعي عليها النهاردة"، من جهتهى قالت روان حسام "هي دى مش ساميه الى شربت الضباط والعساكر في قسم كرداسه مية نار وهما صايمين واعترفت بده، يا اخى حسبى الله ونعم الوكيل فيك وفيها وفي كل واحد، أهدر دم ايا كان هو مين من يوم 25 يناير الى الأن"



من ناحيتها قالت إسراء حسين، إحدىرواد مواقع التواصل الإجتماعي على "فيسبوك " بادعي ربنا يأخذها ويأخذك ويأخذ كل امثالكم يارب، هتتشووا في جهنم إن شاء الله وهتشربوا اللي اكتر من مية النار، هتجربوها والنار دي ماسكه في جسمكم حسبي الله ونعم الوكيل لك عين تتكلم يأخي حسبي الله بجد".



في حين قال مينا عماد، أحد رواد مواقع التواصل،"اعترفت علي نفسها في النيابة وخدت إعدام، واتخفف لمؤبد ودا جاي يقولك بأي تهمة، ربنا يعينك عالمهلبية اللي في دماغك دي".