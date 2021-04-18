«التموين»: إجراء باقي معاينات طلبات المرحلة الرابعة من «جميعتي» أول مايو

تساهم في توفير فرص عمل للشباب

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إدارة مشروع جميعتي بالوزارة وشركتي الجملة (العامة – المصرية) ومديري المديريات بالمحافظات التى تقع بها مراكز مبادرة حياة كريمة، بسرعة تشغيل منافذ جمعيتي التي انطبقت عليها الشروط وتم الموافقة عليها.

وأكد في بيان به، أنه يتابع الأمر مع إدارة مشروع جميعتي بالوزارة وكذلك الشركات والمديريات.

وأشار إلى أن معاينات طلبات مشروع جمعيتي في مراكز مبادرة حياة كريمة تأتي في القرى والمراكز الأكثر احتياجاً، وبالتالي ستساهم تلك المنافذ في توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى توفير السلع لقاطني تلك القرى والمراكز، مما يساهم فى عملية التنمية المنشودة فى تلك المراكز كواحدة من التدخلات التي قامت وزارة التموين ضمن هذه المبادرة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل منفذ سيساهم في توفير من ٢-٣ فرص عمل للشباب بطريقة مباشرة وغيرها من فرص العمل غير المباشرة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها واستوفت شروط المشروع ضمن هذه المبادرة وصل إلى (١٧٣) طلبا مستوفيا الشروط.



وأعلن المصيلحي أنه من المقرر البدء فى إجراء المعاينات لباقي طلبات المرحلة الرابعة وتقع خارج نطاق مراكز "مبادرة حياة كريمة" في الأول من مايو القادم، موضحا أن كل منفذ من تلك المنافذ سيساهم في توفير فرص عمل، خاصاً وأن فتح تلك المنافذ يأتي وفق إستهداف جغرافي وسكاني لتوفير السلع لهم.



من جانبه كشف أحمد كمال – معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي، أن عدد المتقدمين للمرحلة الرابعة وصل إلى 6000 طلب، تم معاينة 882 طلبا منهم واقعة في نطاق مراكز مبادرة حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراَ إلى أن باقي المعاينات سوف تبدأ الأول من مايو القادم، وفقاً لما وجه بها الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكداً أن توجيهات الوزير هي سرعة الانتهاء من تلك المعاينات أيضاَ لفتح فرص عمل أمام الشباب وتوفير السلع لتلك الأماكن.

وطالب كمال المتقدمين بتجهيز محالهم للمعاينات، على أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة ومنها (مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترا، والمسافة بين المنفذ المراد فتحة وأي بقال تمويني أو منفذ جمعيتي لا تقل عن 500 متر، وأن يكون العقار مستوفي شروط التراخيص من الأحياء والمراكز حسب المكان.. وغيرها من الشروط).

الجدير بالذكر أن عدد منافذ جمعيتي التي تم افتتاحها خلال الثلاث المراحل السابقة وصل إلى ٦ آلاف منفذ حتى الآن.