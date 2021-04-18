منشور لبنات الشهيد اللواء مصطفي الخطيب يتصدر «فيسبوك»

«هنفضل فخورين اننا بناتك»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لناريمان مصطفي ابنة الشهيد اللواء مصطفي الخطيب عل موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهي تطلب من الجميع الدعاء لوالدها وذلك بعد إذاعة حلقة مسلسل الاختيار2 ، أمس، وهي الحلقة التي أثارت الإعجاب والجدل علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتفاعل العديد مع منشورها داعين لوالدها بالرحمة ودخول الجنة

- فخورين إننا بنات الشهيد اللواء مصطفي الخطيب

وقالت ناريمان في منشور لها بمناسبة الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار2، “أنا مقدرتش أشوفها.. أنا بنت الشهيد اللواء مصطفي الخطيب، مساعد مدير أمن، كان مسؤول عن مركز كرداسة وكان في أحداث 14 أغسطس لعام ٢٠١٣ برجاء الدعاء لوالدي واحنا في رمضان، واستكملت بجد أنا مش عارفة أنا بعيط ليه فرحانة ان في ناس كتير بتدعي لبابا صدقة ليه واحنا في رمضان” .

بينما قالت في منشور أخر لها بالاشتراك مع شقيقتها نورهان" هنفضل فخورين إننا بنات الشهيد اللواء مصطفي الخطيب".

- ماذا قالت زوجته

وكانت سحر يوسف، زوجة اللواء الشهيد مصطفي الخطيب، شهيد أحداث كرداسة في عام 2013، قد كشفت تفاصيل ما حدث مع زوجها، بالتزامن مع عرض حلقة مسلسل “الاختيار 2”، التي جسدت فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، مؤكدة إنه يوم لم يمح من ذاكرتها وتتذكر جميع تفاصيله.

وأَضافت أن زوجها كان أول شهيد يسقط في كرداسة آنذاك، وتابعت زوجة الشهيد “الحلقة وجعت قلبي، مبسوطة إن الناس فاكرينه بالخير مش هو لوحده، هو وكل الشهداء”,

- مسلسل الاختيار



وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، أمس السبت، قد قرر إذاعة الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" بدون فواصل إعلانية.

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON في التاسعة والنصف مساءً ، وهو أحد الأعمال التي تمت إنتاجها في خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة، وقد حقق العمل في الأيام الماضية مشاهدة قوية ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم ومن بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان، ومن إنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمى.