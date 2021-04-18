آخرهم «هجمة مرتدة».. مسلسلات مصرية ناقشت الجاسوسية بشكل احترافي

تروي تفاصيل بطولات المخابرات المصرية

قدمت الدراما المصرية العديد من الأعمال الدرامية المختلفة والمتميزة، والتي كانت تتناول قصصا من أرض الواقع، عن الجاسوسية، والأعمال البطولية لصالح مصر، وأظهرت شجاعة كل عميل من أجل التضحية فداء لوطنه تحت إشراف المخابرات المصرية.

و جسدت الدراما المصرية العديد من الشخصيات الدرامية، وعلي رأسهم العديد من الاعمال العظيمة منها" رافت الهجان الذي يقدم لنا قصة البطل المصري رفعت علي سليمان، و دموع في عيون وقحة الذي يقدم قصة البطل جمعة الشوان، ومسلسل العميل 1001 يروي حكاية جاسوس مصري استطاع أن يصل إلى الجيش والمجتمع الإسرائيلي ويعيش بينهم، وأيضا مسلسل الزيبق الذي، يجسد قصة عمر صلاح، وNخرهم المسلسل الرمضاني هجمة مرتدة.





- بطولة حديثة للمخابرات المصرية





يتم عرض مسلسل هجمه مرتدة في شهر رمضان المبارك لعام 2021، هو مسلسل درامي حقق منذ اللحظة الاولي من عرضه نسبة مشاهده عالية، المسلسل يحكي قصة من أرض الواقع، مأخوذ من أحد ملفات المخابرات العامة المصرية، يجسد دور البطولة من قبل الفنان احمد عز، والفنانة هند صبري، وهشام سليم، من تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب، وأحداث المسلسل تدور حول ملف من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية، شاب مصري يعمل في الخارج ويحاول الوصل الي جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من دولة أجنبية، وبعد ذلك يتم تدريبه من المخابرات المصرية ليستطيع خداع المخابرات الأجنبية المعادية



- رأفت الهجان



من أبرز المسلسلات الدرامية المصرية، المشوقة، عرض المسلسل في ثلاثة أجزاء، و كان من إخراج يحيى العلمي وبطولة الفنان القدير محمود عبد العزيزـ وتدور أحداث المسلسل حول قصة وطنية من ملفات المخابرات المصرية عن البطل رفعت علي سليمان الجمالن الذي تم تجنيده داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، ونقل المعلومات والأحداث بشكل كبير للمخابرات المصرية، وكان له دور عظيم في الاستعدادات لحرب أكتوبر



- دموع في عيون وقحة



من أبرز المسلسلات المصرية التي أظهرت دور الجواسيس وأنشطة المخابرات العامة المصرية ودورها في حرب أكتوبر، تدور أحداث المسلسل في بعض البلاد منها" مصر، وإنجلترا ،وفرنسا، واليونان.

ولعب دور البطولة في المسلسل جمعة الشوان، واسم البطل الحقيقي "أحمد الهوان" الذي قام ببطولته النجم الكبير عادل إمام.



- العميل 1001



يعد من أهم المسلسلات التي عرضتها الدراما المصرية، والذي يحكي قصة جاسوس مصري استطاع أن يدخل بين الجيش والمجتمع الإسرائيلي قبل حرب 1973م، وجسد دور البطولة النجم مصطفى شعبان، ونيللي كريم، قصة وسيناريو وحوار الكاتب نبيل فاروق، و يحكي عن قصة حقيقية لاحد رجال المخابرات العامة المصرية التي تزرع شاب مصري اسمه عمرو طلبة وسط المجتمع الإسرائيلي.



- الزيبق





مسلسل درامي مصري، تم عرضه في شهر رمضان 2017، المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز و شريف منير، وأخرون من الفنانين ومن تأليف و إخراج و إنتاج شركة أوسكار، و

تدور أحداثه المسلسل مابين الفترة من عام 1998 إلى عام 2003 ويتكون من جزئين وهو مأخوذ من أحد ملفات المخابرات العامة المصرية ، حيث تدور الاحداث حول شاب يسمى عمر صلاح يجسد شخصيته "كريم عبد العزيز الذي يعمل فني كاميرات مراقبة لدى شركة اللواء جلال "هادي الجيار"، حيث يتم تجنيد عمر من قبل المخابرات المصرية عن طريق الضابط خالد صبري أبو علم "شريف منير".