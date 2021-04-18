من هو الإرهابي يحيى موسى الذي أبرز «الاختيار 2» جرائمه؟

أشرف على تفجير الكنائس واغتيال النائب العام هشام بركات

ظهر الإرهابي يحيي موسي، وهو يهرب من الاعتصام بعدما اشتعلت الأمور، وتبادلت العناصر الإرهابية إطلاق النار مع قوات الشرطة، وذلك في أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، والتي الدور الخطير الذي جسده الإرهابي خلال فض اعتصام رابعة وعلاقته بالقيادات في الجماعة الإرهابية، وترصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن هذا الإرهابي.



- اسمه بالكامل يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، وكان أستاذا بطب الأزهر ومتحدثا باسم وزارة الصحة، وتحول الي "رأس أفعى" بجماعة الإخوان المسلمين، يخطط ويدبر للأعمال البشعة، ويحرض على القتل وحدوث الفوضى.



- لقب بالعديد من الأسماء الحركية منها "صن رايز، خطاب، وخالد، وسعد، والدكتور"، والتي يتعامل بها مع قيادات الجماعة الاخوانية، للقيام بالعديد من الجرائم المختلفة البشعة



- أمر باغتيال النائب العام السابق هشام بركات



- حرض ودبر العديد من العمليات الإرهابية من بينها عملية اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، وأيضا الهجوم على كمين مدينة نصر، ومحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية الأسبق.



- تم الاعتراف عليه من قبل جماعات الإخوان والمتهمين الذين قبض عليهم بتهمة اغتيال الشهيد هشام بركات، وأنهم أخذو الأوامر بقتله من الإرهابي يحيى موسى، لارتكاب العملية والتفجير المفخخ، الذي حدث في رمضان 29 يونيو 2015



- قامت النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، بإحالته أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في قضية اغتيال بركات، وجاء ترتبه الخامس في أمر الإحالة، وأصدرت المحكمة حكما غيابيا بإعدامه.



- تم الاعتراف من قبل أحد العناصر الإرهابي وهو جاد إبراهيم، أحد المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق، حيث اعترف بأن يحيي موسي كان من ضمن من حرضوه علي تلك الاعمال الإرهابية تكليفات من القيادات الهاربين خارج البلاد وعلى رأسهم يحيى موسى.



- اصدرت محكمة جنايات أمن الدولة غيابيا حكم بالمؤبد في قضية محاولة اغتيال النمر.



- أعلنت وزاره ‏الخارجية الأمريكية، أنها وضعت يحيى موسى، وآخر يُدعى علاء السماحي على قائمة الإرهاب، وتم تجميد ممتلكاتهم، والعمل علي الوصول إليهم.



- تم الحكم عليه غيابيا في قضية جديدة تتعلق بالتزوير، وتهريب عناصر إخوانية إلى خارج البلاد ونشر الفوضي، داخل وخارج البلاد.