رفع قدرات المحولات الكهربائية بقرى كفر الشيخ بـ 3 ملايين جنيه

ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 3 ملايين و 529 الف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورعايه المهندسة غاده ابوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، واشراف محمد عسل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مؤكدا ان هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة، وتدقيق البيانات المتعلقة بمبادرة «حياة كريمة» فيما يخص المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وذلك بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة، من أجل تطوير القرى المستهدفة.

واوضحت غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ، استمرارًا فى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقه باستكمال خطة تطوير شبكات التوزيع قامت الشركة بتنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات جديدة لرفع سلاسل قدرات المحولات الكهربائية لاستيعاب الاحمال والتى شملت، تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة المجلس بالمينة بمحول قدرة 1000ك.ف.أ بفارغة كشك بمركز ومدينة الرياض بتكلفة 609 ألف جنيه، تم تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة درويش بمحول قدرة 500 ك.ف.أ فارغة كشك بمركز ومدينة بيلا بتكلفة 397 ألف جنيه، ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف الاحمال عن المغذيات القائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين.

وأضاف محمد عسل، رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مستعرضا في سياق ذلك تفاصيل تحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»والتى تضمنت، تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة المدرسة بالمدينة بمحول قدرة 500 ك.ف.أ بفارغة كشك، تم تكبير 7 محولات بسلسلة الحلافى ب الجديد بمحول قدرة 500 ك.ف.أ بفارغة كشك، وتكبير قدرات 7 محولات بسلسلة الجبانة بالمدينة الجديد بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك بمركز ومدينة الحامول بإجمالى تكلفة مليون و 607 ألف جنيه، بالإضافة إلى استبدال محولات معلقة داخل فارغات اكشاك لمحولات « منية جناح، كفرالعرب 1، كفر العرب 2» بقرى جنوب دسوق بتكلفة 510 ألف جنيه.