الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ممثلة الصحة العالمية بروسيا: الوضع الوبائى فى العالم بات مقلقًا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع الوبائي في العالم بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة بات مقلقا.


وقالت ممثلة المنظمة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - إنه "حتى 12 أبريل الجاري كان هناك 135 مليونا و646 ألفا و617 إصابة بفيروس كورونا ومليونان و930 ألفا و732 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم".


وأشارت إلى أنه تم تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة على مدى 7 أسابيع متتالية، وزيادة في عدد الوفيات على مدى 4 أسابيع متتالية.


وأوضحت أن نسق الزيادة التي تم تسجيلها في الإصابات والوفيات مقلق، وقالت "لا نزال نرى تأثير ظهور متغيرات الفيروس ورفع الإجراءات التقييدية واستخدام اللقاح غير العادل بين البلدان".

 

روسيا تُسجل 8 آلاف و632 إصابة جديدة بكورونا


وسجلت روسيا 8 آلاف و632 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد ــ 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و702 ألف و101 إصابة.

وجاء في بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا"، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأشار البيان إلى تسجيل 389 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 105 آلاف و582 شخصًا.

وأضاف أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 2252 إصابة و53 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 695 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 591 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح البيان أن 7 آلاف و391 شخصًا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و326 ألفا و780 شخصًا.

الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا روسيا

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