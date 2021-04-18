«الري» تؤكد جودة تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع

عمل مستمر في 20 محافظة

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".



وتفقد المهندس محمود السعدى، مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه والمشرف على مشروع تأهيل الترع، والمهندس محمد حسونه مدير عام التوسع الأفقي والمشروعات بغرب الدلتا، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها جنابية الشريف بطول ٣.٣ كيلو متر وتم تنفيذ مسافة ٧٠٠ متر وجارى العمل في باقى المسافة، وجنابية قمحه بطول ٤.١ كيلو متر، وتم تنفيذ مسافة ٣.٢ كيلو متر منها، كما أن الأعمال المنفذة بحاله ممتازه وجارى الترتيب لإستكمال باقى المسافه بعد انتهاء دور العمالة.



كما تفقد مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه والمشرف على مشروع تأهيل الترع، بحضور المهندسة انهار ابراهيم مدير الأعمال بالإدارة، عمليات التأهيل الجارى تنفيذها لترعة الفيرانيه بطول ٤.٢ كيلو متر وتم تنفيذ مسافة ١.٨٥٠ كيلو متر وجارى العمل في باقى المسافة، وجنابية المقاطع بطول ١.٩٥ كيلو متر وتم تنفيذ مسافة ٢٥٠ متر وجارى التجهيز لاستكمال العمل في باقى المسافة، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات.



وشدد المهندس محمود السعدى، مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه والمشرف على مشروع تأهيل الترع، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.



وأوضح أن المشروع يستهدف ترشيد استهلاك المياه وزيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذي يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة.