استلام 2800 طن قمح في الصوامع والشون في بني سويف

بعد مرور 3 أيام على بدء التوريد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي ومتابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، و صل إجمالي الكميات الموردة إلى 2878 طنا و391 كيلوجرام، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل وحتى صباح اليوم الأحد، قبيل بدء أعمال توريد اليوم.



جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماع ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

- تشكيل لجنة لتنفيذ خطة التوريد



و تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين، وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، و مديري التفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية، والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة





يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 إردبا بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة، ويستمر التوريد لمدة 3 أشهر، من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 4 مساءً خلال شهر رمضان الكريم.