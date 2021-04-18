تعرف على ممثلة شخصية «أم إبراهيم» في «الاختيار 2»

عرضت أمس الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" وهي الحلقة الخاصة بفض اعتصام رابعة والنهضة والذي نجح صناع المسلسل في تجسيد ما حدث في هذا اليوم وإظهار الحقائق، ومن بين عدد كبير من النجوم أشاد الجمهور بموهبتهم بعد تألقهم في هذه الحلقة حصلت الفنانة الشابة غادة طلعت على نصيب الأسد من الإشادات بسبب شخصية "أم إبراهيم" زوجة الإخواني "خطيب" الذي يعتصم في ميدان رابعة.

لقطات من شخصية أم إبراهيم لـ غادة طلعت في الاختيار 2

براعة في التقمص

ظهرت براعة غادة في التقمص بشدة في المشهد الذي ذهبت فيه لزوجها عندما وجدته يضرب بالسلاح النار بعدما أمره أحد قيادات الإخوان بالجهاد وتركه وغادر وهي ذهبت له تقنعه بالمغادرة قائلة "تعالي يا شيخ معايا ارمي السلاح الراجل سابك ومشي" ليقوم بالفعل معها ويغادر الاعتصام.

البداية من المغني

"الدستور" تستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة غادة طلعت الذي بدأت نشاطها الفني عام 2016 في مسلسل "المغني" مع الكينج محمد منير، وحققت خلال هذا المسلسل نجاحا وانتشارا استطاعت من خلاله ان تثبت موهبتها، وفي العام الذي تلاه شاركت في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع الفنانة هند صبري وقدمت شخصية مريضة سرطان.

وفي عام 2018 شاركت غادة طلعت في مسلسلين الأول "عائلة الحج نعمان" والذي عرض خارج سباق رمضان، والثاني مسلسل "رحيم" والذي يعد نقلة في مشوارها حيث قدمت شخصية دكتور سمر وهي الطبيبة النفسية لنور، وفي عام 2019 شاركت الفنان عمرو سعد في مسلسل "بركة"، وفي عام 2020 قدمت غادة شخصية "الست ثريا" في مسلسل "الفتوة".

غادة طلعت في الفتوة

الدراسة في مركز الأبداع الفني

بالرغم من أن غادة طلعت بدأت مجال التمثيل دون دراسة سابقة معتمدة علي موهبتها فقط إلا أنها فضلت دراسة التمثيل بشكل محترف، والتحقت بمركز الأبداع الفني بدار الاوبرا المصرية مع المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وبعد فترة طويلة من التدريب شاركت في عرض "سينما مصر" وقدمت خلاله عدد من الشخصيات الهامة في تاريخ السينما المصرية مثل سناء جميل في "الزوجة الثانية"، وتحية كاريوكا في "شباب امرأة"، وماري منيب في "عفريتة إسماعيل ياسين".

غادة طلعت في جلسة تصوير

وفي عام 2019 شاركت في عرض "المحاكمة" الذي تولي تنفيذه وإخراجه المخرج الكبير خالد جلال، وعرض أمام رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، وفي موسم رمضان الحالي تشارك بشخصية "أم إبراهيم" في "الاختيار 2" و"برقوقة" في "أحسن أب" مع علي ربيع.