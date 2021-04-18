برلماني يثمن تحذير الحكومة من صفحات «نصب الإسكان الاجتماعي»

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بتحذيرات وزارة الإسكان للمواطنين من الانسياق خلف الصفحات المضللة المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي والتى تخص شركات عقارية وأفرادا تدعي قدرتها على مساعدتهم فى الحصول على وحدات إسكان اجتماعي، خاصة أن هذه الصفحات تهدف إلى الحصول على أموال من المواطنين بزعم تقديم مساعدات لهم خلال عملية الحجز والحصول على الوحدات السكنية بسهولة ويسر.

وطالب مسعود، في بيان، بضرورة تقديم بلاغات للنائب العام لمقاضاة اصحاب هذه الصفحات المضللة والمشبوهة، مؤكدا ضرورة أن تتحرك وزارة الإسكان لمقاضاة أصحاب هذه الصفحات التى تنصب على المواطنين خاصة أنها انتشرت بصورة كبيرة وهو ما يؤكد أن أصحابها يتربحون منها على حساب المواطنين البسطاء الذين يحلمون بالحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى.

كما ناشد النائب جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه الصفحات التى تقوم بعمليات نصب كبرى بهدف الحصول على أموال كبيرة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية، وفى النهاية يكتشف غالبية المواطنين بأن ما تم هو عبارة عن عمليات نصب كبيرة من شركات وهمية تروج كذباً عن وجود مشروعات إسكان لديها بأسعار غير حقيقية، مطالباً الأجهزة الحكومية المختصة القيام بدورها لكشف أصحاب هذه الصفحات وتقديمهم للمحاكمات العاجلة أمام القضاء المصرى.

وحذرت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين من الانسياق خلف الصفحات المضللة المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتى تخص شركات عقارية وأفرادا، تدعي قدرتها على مساعدتهم فى الحصول على وحدات إسكان اجتماعى.

وأضافت مى عبدالحميد، أن هذه الصفحات تهدف إلى الحصول على أموال من المواطنين بزعم تقديم مساعدات لهم خلال عملية الحجز والحصول على الوحدات السكنية بسهولة ويسر، مؤكدة ضرورة تعامل المواطنين بشكل مباشر مع القنوات الرسمية للصندوق.