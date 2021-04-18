«مياه الشرب» بالمنوفية تعلن قطع المياه في عدة أماكن بشبين الكوم

غدا ولمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه غداً الإثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها في كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

كما أعلنت أيضا عن قطع المياه على فترات متقطعة من الساعة 5 فجرًا وحتى الساعة 2 من ظهر يوم الأحد، عن شارع الجلاء القبلي لقيام الشركة بربط بعض الشوارع ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للسادة المواطنين.

- تدبير سيارات مياه في المناطق المتأثرة

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

واهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز، ومسؤولى الهيئات الحكومية، والمستشفيات،بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة في التعامل مع الجمهور.

وكان الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قد قال إن الشركة تسعي لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي للمعلومات ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة.

- دورات تدريبية عبر "الفيديو كونفرانس"

ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بتنفيذ دورات تدريبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" للعاملين بالشركة في الفترة من 11/4 حتى 15/4/2021 عن فن التعامل مع الجمهور لمسؤولي الخط الساخن، تناولت كيفية التعامل مع الاعتراضات والشكاوى والتعرف على الأساليب الفنية لمعالجة الاعتراضات وإدارة علاقات العملاء والتعرف على مفهوم الخدمة المتميزة.

وقال"صالح " تم تدريب فنيين تشغيل صرف على أخطار التعامل مع الكيماويات وكيفية تداول وتخزين الكلور والمواد الخطرة، ومعرفة الغرض من استخدم الكيماويات والتعامل مع الكلور، والوقاية من مخاطر الكلور وتأمين مبنى الكلور والوقاية من اخطار التعامل مع أجهزة الكلور.

من جانبها ذكرت الأستاذة مني القفل، رئيس قطاع الموارد البشرية ، أن دورات أخرى تم تنفيذها بمركز تدريب الشركة عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على مصادر وخصائص المياه وانواع المحطات، بالإضافة إلى تدريب العاملين على دراسة القواعد والإجراءات الأمنية المطبقة فى مجال الحمايه المدنيةـ، والوقاية من الأخطار الصناعية والتكنولوجية الكبرى والتعامل مع الحوادث المنزليه وحماية العنصر البشري، وكيفية التعامل مع أجهزة الإطفاء والسيطرة على الحريق.

وأضافت رئيس قطاع الموارد البشرية، تضمن التدريب تعريف فني تشغيل مياه على تعليمات التشغيل القياسية لمحطة مياه الشرب وايضا التعرف على تعليمات التشغيل القياسية لمنشآت أحواض الترويب والتنديف،تعليمات التشغيل لمبنى منظومة التخلص من "الروبة" بمحطات المياه وتعليمات التشغيل القياسية لمنظومة الكلور المحولات الكهربيه.