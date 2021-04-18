3 علماء بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب يحصدون جوائز الدولة التشجيعية

حصلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب في الإسكندية، على 3 جوائز من جوائز الدولة التشجيعية لعام 2020، ويأتي ذلك فى إطار إهتمام الدولة بتكريم علمائها واستراتيجية البحث العلمى 2030 لدعم الإستثمار في البحث العلمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع.



وقالت الدكتور منى محمود عبد اللطيف القائم بأعمال مدير المدينة، إن الدكتور مروة محمد أبو سريع - أستاذ باحث مساعد بقسم التكنولوجيا الحيوية الطبية - بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالمدينة حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الطبية، وحصل الدكتور محمد جمال شحاته - باحث بقسم تكنولوجيا الأغذية - و الدكتور أحمد عبد الخالق أحمد - باحث بقسم وقاية النبات والتشخيص البيوجزيئي - بمعهد بحوث و زراعة الأراضى القاحلة بالمدينة على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الزراعية.



مجالات العلوم الطبية

توضح الدكتور مروة محمد أبوسريع أن مجموع ٳجمالي الابحاث المقدمة تساهم بشكل مباشر للحفاظ على صحة الإنسان و سلامته من الأمراض لانها تعد من أساسيات الحياة ، ولذلك طرقنا للبحث عن علاجات آمنة و فعالة للأمراض الأكثر شيوعاً وضراراً ( كوفيد19) هذا الفيروس المستجد تسبب فى وفاة أكثر من مليون شخص على مستوى العالم لذلك نحن فى حاجة ماسة إلى عقارفعال، بناءاً على ذلك عمل الباحثين على إعادة إستخدام الأدوية المعروف فعاليتها ضد فيروسات ذو الحمض النووى الريبوزى و إستشهاداً بذلك أثبتنا معملياً و بالتحاليل الحسابية تأثير بروتين غذاء ملكات النحل كمضادات لهذا الفيروس و مثبطات لمضاعفاته المميتة

وأضافت أن النسبة الأكبر من أبحاثها كانت عن تقييم العديد من المركبات الجديدة لعلاج السرطان سواء كانت منقاة من مستخلصات طبيعية أو محضرة كيميائية و علاوة على ذلك قمنا بتحميل جزيئات نانوية من الكيتوزان (الموجب الشحنة) بـ مثبط لـ إنزيم نازع هيدروجين الألدهيد "ديسلفيرام أو ثنائى إيثيل ثيوكاربامات" ثم تغليفها بالألبومين السالب الشحنة. هذا الإنزيم تم أختياره لأنه حاسم لبقاء الخلايا الجذعية السرطانية التى تعرف بـالخلايا البادئة للسرطان والمسئولة بشكل رئيسى لتطوره و لأنبثاثه ، حيث أنها لها قدرة فائقة على التجدد الذاتى و مقاومة العلاج الكيميائى والإشعاعى الذى فقط يؤثر على الخلايا السرطانية الغير جذعية مسبباً القضاء المؤقت على السرطان ثم لاحقاً يتكون ليظهر مرة أخرى.

وأيضاً بالنسبة لأمراض الكبد قالت: وجدنا فعالية لـ بروتين غذاء ملكات النحل و بوليفينول المستخلصة من العنب الأسود ضد سمية الكبد .



جدير بالذكر حصول الدكتور مروة محمد أبوسريع على عدد 2 براءة إختراع دولية، و نشر العديد من الابحاث العلمية بمجلات علمية دولية، وعضوة بالجمعية الامريكية لبحوث السرطان وعضوة بالجمعية الكيميائية الأمريكية ، وقامت بالتحكيم للعديد من المجلات العلمية الدولية ،و الاشراف على العديد من الرسائل العلمية ( دكتوراه و ماجستير) .

علوم وتكنولوجيا الأغذية

و حصل الدكتور محمد جمال شحاته على الجائزة بناءاً على تقديم خمسة أبحاث حيث تتناول الابحاث الخمسة التى تقدم بها لنيل الجائزة التشجيعية فى العلوم الزراعية المتقدمة إتجاهين من الاتجاهات المتطورة فى مجال علوم وتكنولوجيا الاغذية. حيث تناول الاتجاة الاول أستخلاص المواد النشطة بيولوجيا من مخلفات عمليات التصنيع الغذائى وعمل فصل وتعريف وتقييم لهذه المواد النشطة بيولوجيا المستخلصة لدراسة دورها فى انتاج أغذية وظيفية جديدة،وتناول الاتجاه الثانى من الابحاث المقدمة للحصول على الجائزة هو إنتاج وتطوير خبز بلدى وظيفى مدعم بدقيق الكينوا وذلك بنسب مختلفة من 5% حتى 30 % ، حيث تم تطوير الخبز البلدى برفع القيمة التغذوية وتحسين الخصائص الوظيفية لرغيف الخبز.

جدير بالذكر مشاركة الدكتور محمد جمال شحاته فى العديد من المجلات العلمية الدولية كمحكم فى مجال علوم وتكنولوجيا الاغذية ، المشاركة فى تقديم أبحاث فى مؤتمرات دولية ، وشارك ايضاً في العديد من ورش عمل دولية ودورات تدريبية دولية و محلية ، نشر33 بحث علمى بمجلات علمية دولية مفهرسة عالميا و نشر 5 ابحاث بمجلات علمية محلية و نشر عدد من الأبحاث في المؤتمرات العلمية الدوليه .

التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الزراعية.

كما أكد الدكتور أحمد عبدالخالق أحمد على أهمية التركيز في أبحاثه على نهج واستخدام طرق ومواد صديقة للبيئة وآمنة على صحة الانسان والحيوان والنبات وإقتصادية لمقاومة الفيروسات النباتية والحد من خطورتها وتقليل نسبة الاصابة بها، ولإنجاز ذلك تم توجيه أبحاثه نحو ثلاث اتجاهات- الاتجاه الأول: يعتمد نحو البحث عن عزل وتعريف عوامل المقاومة الحيوية (Biocontrol agents) كالبكتيريا والأكتينوميسيس التي لديها القدرة علي تثبيط النشاط الفيروسي والحد من شدة الاصابة به، الاتجاه الثاني: يعتمد نحو استخدام مستخلصات نباتية لها القدرة علي زيادة مقاومة النبات بالاضافة إلي فاعليتها التثبيطية ضد الفيروسات، الإتجاه الثالث: كان نحو تطويع تكنولوجيا النانو واستخدام الجسيمات النانومترية المخلقة بيولوجيا لتخدم مجال مقاومة الأمراض النباتية والتحكم في نشاط وتكاثر الفيروسات النباتية.

جدير بالذكر حصول الدكتور أحمد عبد الخالق أحمد على العديد من عضوية الجمعيات الدولية والمحلية والنقابات العلمية، و أيضاً المشاركة في تنظيم وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية، والمشاركة في مؤتمرات محلية ودولية، والاشراف علي العديد من الرسائل العلمية بالجامعات المختلفة، وأيضاً نشر ما يزيد عن 34 بحث ب 28 مجلة دولية مرموقة في 21 دار نشر دولية مختلفة، بالإضافة إلي تحكيم العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مختلف الدوريات العلمية الدولية.

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