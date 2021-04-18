ضبط 14 توك توك مخالف بشوارع طنطا

نظمت إدارة مرور مديرية أمن الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين.



تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، اليوم الأحد، إخطارا من العميد عمرو رأفت مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة، بشوارع مدينة طنطا، وتم ضبط 14 مركبة مخالفة والتحفظ عليها داخل المكان المخصص لذلك.



وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لتجرى شئونها حيال تلك المخالفات.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أصدر قراراً بشأن تنظيم سير التوك توك على مستوى مراكز ومدن المحافظة يتضمن العديد من الإجراءات التى تستهدف محاربة السير العشوائى للتوك توك والتى تتمثل فى إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة لأى مركبة توك توك، وحظر سير مركبات التوك توك فى شوارع المدن والمراكز والتى يزيد عرضها عن 6 م، وحظر سير التوك توك فى الطرق السريعة والطرق الرئيسية بين المدن بعضها وبعض.



وأكدت محافظة الغربية فى بيان لها: يلغى ترخيص أى توك توك إذا ضبط يسير بدون لوحات الترخيص ويحجز التوك توك لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة ألاف جنيه ولا يعاد ترخيصه قبل مرور ستة أشهر، مصادرة مركبات التوك توك إذا خالفت خطوط السير المذكورة فى البند رقم (3،2) من القرار لمدة شهر وغرامة 2000 جنيه وعند تكرار المخالفة تكون المصادرة لمدة 3 شهور وغرامة 3000 جنيه وفى حالة التكرار لمرة ثالثة يصادر لمدة 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه، كما يتم مصادرة التوك توك الغير مرخص متى ما ضبط فى أى مكان ويصادر لمدة 3 شهور وغرامة 3000 جنيه.

وأضافت المحافظة أن تلك الإجراءات جاءت لردع المخالفين.