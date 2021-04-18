القليوبية تسجل 7 وفيات و49 إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 49 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من داخل المحافظة، بجانب 9 حالات من خارج المحافظة، وفق بيانات مديرية الصحة بالمحافظة.



وبحسب بيانات مديرية الصحة فإن مركز بنها سجل أعلى نسبة إصابة بتسجيل 14 حالة تلاه حي شرق شبرا بـ10 حالات ثم الخانكة بـ8 حالات ثم كفر شكر بـ7 حالات وشبين القناطر وطوخ 4 حالات لكل منهما والقناطر وقها بحالة واحدة لكل منهما بينما حقق كلا من مركز قليوب ومدينة قها صفر إصابة ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى الآن 15129.



كما سجلت المحافظة خلال نفس المدة 7 حالات وفاة في المستشفيات المختلفة بينهم 5 سيدات ليترفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة وحتي الأن إلي 1263 حالة علي مستوي المحافظة.



وبحسب بيانات الصحة بالمحافظة فقد سجلت مستشفى ناصر العام 3 حالات وفاة بينما حققت حميات بنها وقليوب التخصصي وكفر شكر المركزي والخانكة المركزي حالة وفاة في كل منهم.



وبحسب بيانات مديرية الصحة بمحافظة القليوبية فان المتوفيين هم أ أ 76 سنة من شبين القناطر وأ ع 55 سنة من القناطر الخيرية و و م 69 من بنها و ر ب 70 سنة من غرب شبرا و ف م 78 سنة من شرق شبرا و ب و 79 سنة من غرب شبرا و خ م 79 من بنها.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت بدء تلقي الجرعة الثانية للحاصلين علي لقاح كورونا خلال الفترة الماضية فيما كشفت الإحصائيات والبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالمحافظة ان إجمالي من حصلوا علي اللقاح جرعة اولي بلغ 6195 مواطنا منهم 2398 بمركز لقاح مدينة كفرشكر و1791 بمنفذ سنديون بقليوب و2006 بمركز طبي حجازي بشبرا.