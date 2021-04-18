مبادرات وتشريعات.. كيف نجت الدولة في دعم تمكين المرأة؟

عملت الدولة المصرية على دعم وتمكين المرأة المصرية باعتبارها حجز الزاوية في كل تنمية المجتمع لذا سعت الدولة خلال السنوات الأخيرة في وضع استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً وكذلك صحياً و توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الحقيقية من الطاقات والموارد البشرية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.



نفذت الدولة العديد من المبادرات لتمكين ودعم المرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة؛ والتي يعمل الدولة من خلالها على وقاية وحماية المرأة من العنف وكذلك وضع التشريعات القانونية التي تضمن تنفيذ عقوبات رادعة حال تعرض المرأة للعنف وتوفير مراكز الاستضافة لهن؛ أيضا الملاحقة القانونية ووضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف وتخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة.

ومن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة لحماية صحة المرأة مبادرة " مناهضة الختان" وتستهدف خفض معدلات ممارسة ختان الإناث، من خلال وضع قانون يجرم هذه الممارسة كذلك وعمل تغيير ثقافي اجتماعي داعم لحقوق المرأة وتعزيز التوعية ضد تلك الممارسات العنيفة.

وعن الدعم الاقتصادي الذي قدمته الحكومة للمرأة المصرية ممثلة في وزارة النجارة والصناعة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها للتغلب على مصاعب الحياة خاصة المرأة المعيلة وقد استفادت المرأة بشكل متضاعف من جميع الخدمات التي يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل فرص التدريب على مهارات ريادة الأعمال، حيث استفادت نحو 18 ألف سيدة على دورا تدريبية، كما استفادت حوالى ألفين سيدة وفتاة من خدمات التدريب على الصناعات والحرف اليدوية والتراثية في مختلف محافظات الجمهورية.



وأطلقت الحكومة العديد من البرامج الاقتصادية والمبادرات لدعم المرأة المصرية منها ما أطلقه "صندوق تحيا مصر" برنامج "مستورة لدعم وتمكين السيدات المعيلات من سن 21 وحتى 60 عاماً في شكل توفير أدوات إنتاج تبدأ بمبلغ أربعه آلاف جنيه وحتى 21 ألف؛ ويستهدف البرنامج السيدات اللاتي يحصلن على معاش تكافل وكرامة؛ أو معاش من وزارة التضامن الاجتماعي.

نجح صندوق تحيا مصر في توفير نحو 19868 مشروع متناهي الصغر بمختلف محافظات الجمهورية بتمويل بلغ 330 مليونًا و850 ألف جنيه حتى الآن.

كما أطلقت وزارة التجارة والصناعة مبادرة "بنت مصر" والخاصة بدعم المرأة المعيلة بشكل عام والتي تعول ذوي إعاقة بشكل خاص وتمثل هذه المشروعات التي تستهدف هذه الفئة من السيدات نحو 51% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي مولها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد الرعاية الصحية التي قدمتها الحكومة للمرأة المصرية فقد استفادت المرأة بنسبة 90% من الخدمات الصحية المقدمة مثل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الثدي؛ وأما في مجال خدمات محو الأمية فقد تراوحت هذه النسبة بين 60 و70%، بينما حققت استفادة قدرها 90% من مشروعات رياض الأطفال وسجلت 45% من خدمات التدريب من أجل التشغيل.