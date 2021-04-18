تنويهات وزارة التربية والتعليم على الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021

تصدرت تنويهات وزارة التربية والتعليم على الامتحانات التجريبية اليوم لطلاب الثانوية العامة 2021، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الساعات، بعد أن انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي ، لذلك يرغب الطلاب فى معرفة رابط برنامج تنويهات وزارة التربية والتعليم، حيث يؤدي الطلاب الامتحان من خلال تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة تطبيق تنويهات وزارة التربية والتعليم للامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي.

تنويهات وزارة التربية والتعليم على الامتحانات التجريبية اليوم لطلاب الثانوية العامة 2021



يستطيع الطالب الدخول عبر الرابط التالي لمعرفة الحصول على تطبيق تنويهات g12.emis.gov.eg، حيث يمكنه تحميل الكود من خلاله وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

ووفقا لما أعلنته الوزارة، فإنه من المقرر أن تعقد امتحانات التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدارسي الحالي 2021، على مدار ثلاثة أيام هي 18 و20 و22 أبريل الجاري، وتصل مدة الامتحان التجريبي للطلاب الصف الثالث الثانوي، 60 دقيقة، من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً.

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات التجريبي



فيما كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل امتحانات التجريبي للصف الثالث الثانوي، حيث أكدت أن الطلاب المستهدفين من الامتحان هم طلاب الشهادة الثانوية العامة المنقولين من الصف الثانى الثانوى والذين تسلموا جهاز تابلت بجميع المدارس ( عام - خاص - خدمات ) فيما عدا طلاب الدمج.



كيفية ضبط إعدادات أجهزة التابلت

من جهتها، حددت الوزارة كيفية ضبط إعداد أجهزة التابلت، حيث شددت الوزارة، على الطلاب باتباع الخطوات التالية:- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، إضافة إلى قياس تغطية الـ 4G ، قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكتروني، تحديث منظومة التابلت.



أرقام الدعم الفنى الخاص بجهاز التابلت

حددت وزارة التربية، أنه في حالة لدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور: الرقم المختصر: 19368 أو من خلال الواتساب: 01148970610.

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وبعد معرفة تطبيق تنويهات وزارة التربية والتعليم على الامتحانات التجريبية اليوم، نبهت الوزارة على الطلاب، أنه يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.