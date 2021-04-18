بص في عنينا...

يبحث الكثير من مستخدمي مواقع الإنترنت المختلفة عن كلمات تتر مسلسل الاختيار 2 غناء أحمد سعد بطولة كريم عبد العزيز بعد تحقيقه نجاحا كبيرا خلال الحلقات الماضية، وظهر في كلمات تتر مسلسل الاختيار 2 من غناء أحمد سعد حالة من الحماس والدعم لأبطال الأجهزة الأمنية، وقدم النجم كريم عبد العزيز خلال الحلقات الماضية أداء مميزا رفقة الفنان أحمد مكي، ونرصد خلال هذا التقرير كلمات تتر مسلسل الاختيار 2 من غناء أحمد سعد بعد أن حقق انتشارا كبيرا مع عرض حلقات مسلسل الاختيار 2.

كلمات تتر مسلسل الاختيار 2

تقول كلمات تتر مسلسل الاختيار 2 من غناء أحمد سعد وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي: " بص في عنينا.. نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا.. روحنا في إدينا.. ناسنا وترابنا وأرضنا بتتحامى فينا على قلب واحد.. بركان تقرب ينفجر والجمر قايد.. الحق واحد.. ماتجيبش نار جنب البارود وتصحى مارد".

الأرض عرض الناس.. مايكفناش فيها.. ورا كل بابا حراس واقفين بنفديها.. الغدر كيده جبان.. عمره ما يتأمن.. حالفين تعيش في أمان مايعشلهاش خاين.. خطوتنا ع الأرض دبت دكت حصون الشر.. وإن عادت نعود قلوبنا ع العزم شبتبين الحديد والنار بنتولد ونموت دم الشهيد مبروك هايعيش يقوينا.. عارفين هدفنا.. طالعين بمصر من العوز عايزينها جنة.. آخر كلامنا مقطوعة إيد كل اللي هايعطل عملنا.. حراس أمانها.. كل الجحور في الأرض دي عارفين مكانها سايبين علامة نضرب ادينا في التراب فاتقوم قيامة غريب ماتعرفناش إياك تعادي كبيربيوتنا مادخلهاش غير كل قاصد خير غموا عينيك وساقوك لحد بير النارمابين إدينا رموك تواجه الإعصار خطوتنا على الأرض دبت دكت حصون الشر وإن عادت نعود قلوبنا على العزم شبت بين الحديد والنار بنتولد ونموت دم الشهيد مبروك هايعيش يقوينا".

أبطال الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان كريم عبدالعزيز والنجم أحمد مكي والنجمة إنجي المقدم، والفنانة بشرى والفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، ويشارك في المسلسل أيضا الفننا سامح الصريطي، وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمي، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، ، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع والمسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.