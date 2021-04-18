الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في حملات لمواجهة كافة صور الغش التجاري

إعدام أغذية فاسدة وتحرير7 مخالفات تموينية بمدينة بني سويف

حملة تموينية
حملة تموينية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات، لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء خاصة في ظل الظروف الراهنة، والتي تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وضمن سلسلة الحملات المفاجئة لضبط الأسواق خلال الشهر الفضيل.
 

- تكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية


جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، و قيام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية بتوجيه حملات تفتيشية بمدينة بني سويف.

ونفذت الحملة مرورا على 10منشآت غذائية ومطاعم، وتم سحب عدد 10 عينات أغذية مختلفة وإرسالها لمعامل التحليل، فيما إعدام 30 كيلو جرام من الأغذية التالفة غير المحتفظة بخواصها الطبيعية، وتحرير عدد 7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، حيث شارك في الحملة: الدكتورة شيماء سلامة، وروماني رأفت، وجورج سعد، ومحمد سيد مفتشو أغذية.


- تطبيق اشتراطات السلامة بالمطاعم و الكافتيريات


وشدد محافظ بني سويف على تطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التي نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتي تضمن السلامة العامة في المطاعم و الكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.

 وأوضح المحافظ  أن الدولة بتطبيقها لهذه المواعيد تسعى لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى، ومنع الإشغالات والتكدس المروري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين أجهزة المحافظة لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة في ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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