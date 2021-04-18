وكيل «تعليم الجيزة» يتابع الامتحان التجريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة

يعقد بـ376 مدرسة في المحافظة

تابع مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لجان الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، والذى يعقد خلال أيام 18 , 20 ، 22 من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً على أجهزة التابلت، لقياس مدى جودة وكفاءة الشبكة استعدادا للامتحانات النهائية .

وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بتعليم الجيزة 70134 طالبا وطالبة مقسم على 376 مدرسة وبكل لجنة 15 طالبا.

وقال إن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة، لرصد وحل أى مشكلة تواجه أبنائنا الطلاب والعمل على حلها فوراً .

وشدد على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بضرورة تعقيم اللجان قبل وبعد اليوم الامتحاني والتعقيم الدورى اليومى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم دخول أى فرد المدرسة إلا " بالكمامة "

مواعيد الامتحانات

ويعقد الامتحان التقني التجريبي، والبروفة الأولي لامتحانات الثانوية العامة 2021، أيام 18 و20 و21 أبريل من الساعة 10:30 صباحا حتى 1:00 ظهرا، وسيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي على الخادم (server) داخل المدارس الثانوي، من قاعات بها WIFI، كما سيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة، خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ 4G في حالة الطوارئ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرض من الاختبار هو ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة، وتحديث منظومة التابلت، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية.

كما أعلنت الوزارة، الخطوات التي يجب على المدارس التي يوجد بها خادم server اتباعها أثناء أداء طلاب الصف الثالث الثانوي العام للامتحان داخل المدارس.

وزير التعليم: نجاح التجربة ليس في عدم حدوث مشاكل ولكن في الرصد الدقيق لها

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتطلع إلى استقبال ابنائنا طلاب الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من ثلاثة أيام هامة جدا للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي

وأضاف: لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية

وشدد على إن نجاح التجربة ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها.