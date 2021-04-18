الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تسجل 2076 إصابة جديدة و28 وفاة بكورونا

كورونا
كورونا

  ذكرت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 2076 إصابة جديدة و28 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.


وأوضح بيان للوزارة: إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 593 ألفا و423 حالة، تعافى منها 555 ألفا، و218 حالة، بينما توفيت 9898 حالة .


وأشار البيان إلى تواجد 2011 حالة بالمستشفيات، منها 546 حالة في وحدات العناية المركزة، موضحا: إن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورغنلاند 45 وكارينثيا 148 والنمسا السفلى 405 والنمسا العليا 387 وسالزبورغ 98 وستيريا 258 وتيرول 180 وفورارلبرغ 68 وأخيرا العاصمة فيينا 487 حالة .


النمسا تؤكد: تطعيم 6 ملايين مواطن بلقاح كورونا بحلول منتصف يوليو
في وقت سابق، أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن ما لا يقل عن 6 ملايين شخص سوف يصبحون قادرين على تلقي التطعيم بالجرعة الأولى على الأقل من لقاحات كورونا بحلول منتصف يوليو القادم.

وأضاف كورتس- في تصريحات صحفية- أن بلاده ستتلقى 100 ألف جرعة من لقاح (فايزر- بيونتك) بحلول 26 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن وتيرة توزيع اللقاحات ستزداد سرعة في الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن منتجي لقاح (فايزر- بيونتك) سيقدمون 50 مليون جرعة من اللقاح- أكثر مما كان مقررًا في الأصل- لدول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يونيو القادم بدلًا من نهاية العام، لافتًا إلى أن حصة النمسا منها مليون جرعة.

ولفت إلى أن ثلثي السكان يريدون التطعيم، مشيرًا إلى أنه يتم تحصين حوالي 40 ألف شخص يوميًا من الوباء في النمسا، وفي مايو المقبل سيتم تطعيم 50 ألف شخص يوميًا في المتوسط.

وأشار إلى أنه تم تطعيم 18% من السكان (جرعة واحدة على الأقل) حتى الآن، وحصل 658 ألفًا و318 شخصًا على التحصين الكامل (الجرعتين) بنسبة 7.4% من السكان.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووُجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

 

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