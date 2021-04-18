محافظ أسيوط: حملات مكثفة لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي الجهات المعنية بمتابعة تطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيهات والذي بدأ تطبيقه أمس 17 أبريل 2021 في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة بالتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما كلف محافظ أسيوط غرفتي الأزمات والعمليات بالمحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم طبقا للقرار الجديد حفاظاً علي صحة وحياة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا فى ظل جهود الدولة المستمرة في هذا الشأن، مؤكدًا أن الدولة تسعى من خلال تطبيق القرار إلى تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وأوضح المحافظ أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية ستكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية سيكون يوميًا من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا مع إستمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية سيكون يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة مشيرًا إلى أنه تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.