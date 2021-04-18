الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

385 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في الشرقية منذ 2014

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إجمالي تكلفة عمليات التطوير في جنوب محافظة الشرقية والتي تتبع  شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان إستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل خطة تطوير قطاع جنوب الشرقية 

 

وفي هذا الصدد، ففي نطاق قطاع جنوب الشرقية الذي يضم كل من ديرب نجم، إنشاص، منيا القمح، ومشتول السوق والمناطق المحيطة والتي تتضمن حوالي 139 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالي 900 ألف مشترك، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالي 385 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة، حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات:
- 7 موزعات جهد متوسط  
- 950 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .
- 70 سكينة هوائية جهد متوسط.
- 55 وحدات ربط حلقى جهد متوسط.
- 1300 عامود هوائى جهد متوسط.
- 75 كم خطوط هوائية جهد متوسط.
- 500  كم كابلات أرضية جهد متوسط.
-  6800 عامود جهد منخفض.
-  3100 كم خطوط هوائية جهد منخفض.
-  950 كم كابلات أرضية جهد منخفض.
-  110 صناديق توزيع جهد منخفض.
 

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.


وشدد شاكر على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وعلى الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

الكهرباء الشرقية شبكات تطوير توزيع

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