محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء بنى عديات

احتفلت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، بعيدها القومي الذي يوافق الثامن عشر من أبريل كل عام إحياءً لذكرى ثورة أهالي قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م.

وبدأت الفعاليات بتبادل الدروع التذكارية بين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أركان حرب خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أسعد الذكير مدير الأمن وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة إحتفالًا بتلك المناسبة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ثم توجه الحاضرون إلى قرية بني عديات بمركز منفلوط لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

وقام محافظ أسيوط وكلا من قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير أمن أسيوط بوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقرية بني عديات بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة وحسام مهران رئيس مركز ومديمن منفلوط ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة ومروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وحسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ وعدداً من القيادات الأمنية التنفيذية ورجال الدين بالمحافظة.

وكان في الاستقبال فرق الكشافة وتم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تقديرا لما قدموه الشهداء من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.

وعقب ذلك التقى محافظ أسيوط بالحضور وأكد أن العيد القومي للمحافظة يمثل ذكرى التضحيات التي قدمها أبناء قرية بني عديات والذين ضربوا أعظم مثال في التضحية والدفاع عن الوطن ضد الحملة الفرنسية عام 1799 مشيرًا إلى دور رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في تحقيق الأمن والإستقرار الداخلي والخارجي استكمالًا للدور التاريخي للدفاع عن مصر داعياً جميع الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح جميع شهداء الوطن.

وأعلن محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ سلسلة افتتاحات ووضع حجر أساس لمشروعات تنموية وخدمية بقرى ومراكز المحافظة من بينها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والري وبعض المشروعات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وفي نهاية كلمته تقدم محافظ أسيوط بالشكر للقيادة السياسية للبلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللحكومة على ما تقدمه من دعم للنهوض بالمحافظة والتوسع في إقامة المشروعات القومية والتنموية بقرى ومراكز المحافظة وتحقيق النهضة الشاملة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط يضع اكليل الزهور على النصب التذكارى قرية بنى عديات (13)

محافظ أسيوط يضع اكليل الزهور على النصب التذكارى قرية بنى عديات (11)

محافظ أسيوط يضع اكليل الزهور على النصب التذكارى قرية بنى عديات (9)