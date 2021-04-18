ورش وعروض.. أجندة «مراكز الإبداع» من 6 وحتى 12 رمضان

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ خلال شهر رمضان المبارك، فعاليات مراكز الإبداع الفني المتخصصة التابعة للقطاع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمواقع.



وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع خلال الفترة من 18 أبريل(6 رمضان) وحتى 24 من الشهر ذاته (12 رمضان).

أجندة مراكز الإبداع

الأحد 18 أبريل (6 رمضان):

قبة الغوري: عرض طقوس السمو لفرق سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية.

بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت المعمار المصري: ذكرى افتتاح بيت المعمار المصري – الاحتفال بيوم التراث العالمي.

الاثنين 19 أبريل (7 رمضان)

مركز الإبداع الفني: ليلة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفنانة مديحة حمدي.

الثلاثاء 20 أبريل (8 رمضان)

مركز إبداع الإسكندرية: عرض حكي استعراضي "المسحراتي" إخراج إيهاب يونس.

الأربعاء 21 أبريل (9 رمضان)

قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية.

بيت السحيمي: الشيخ إيهاب يونس.

مركز إبداع الإسكندرية: عرض حكي استعراضي "المسحراتي" إخراج إيهاب يونس.

الخميس 22 أبريل (10 رمضان)

قبة الغوري: الفرقة القومية للبيت الفني للفنون الشعبية.

قصر بشتاك: حفل الفنانة نهلة خليل وفرقتها.

قصر الأمير طاز: الشيخ محمود التهامي ومعرض بالمشاركة مع دار الوثائق.

مركز طلعت حرب الثقافي: عرض مسرحية الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح وورش فنية.

مركز إبداع الإسكندرية: حفل مريم صالح – افتتاح معرض تصوير "عدسة الفن الإسلامي".

الجمعة 23 أبريل (11 رمضان)

قبة الغوري: فرقة سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية.

بيت السحيمي: عرض الأراجوز وخيال الظل.

مركز طلعت حرب الثقافي: عرض مسرحية الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح وورش فنية.

مركز إبداع الطفل "بيت العيني": ورشة رمضان جانا مع دعاء فتحي – ورشة حكي "حكايات شهرزاد" مع رحمة محجوب.

السبت 24 أبريل (12 رمضان)

قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية.

قصر الأمير طاز: أوركسترا النور والأمل.

مركز طلعت حرب الثقافي: عرض المسرحية والصالون الثقافي مع محمد الشافعي.

مركز ابداع الطفل "بيت العيني": ورشة كاريكاتير "لعب وكاريكاتير" لـ خالد المرصفي.

دور صندوق التنمية الثقافية

جدير بالذكر أن الصندوق يقوم في سبيل تحقيق التنمية الثقافية بتقديم الدعم المادي للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية، واستطاع على مدى 32 عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تصب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التي أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالي 100 مكتبة.

ومن ناحية أخرى؛ فإن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتي تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها في عملية التنمية والتطور ومنها: المهرجان القومي للسينما المصرية، سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان، مهرجان الدولى للخط العربى، ملتقى الأقصر الدولى للرسوم، والصوت الذهبى وغيرها.

كما يقوم الصندوق في سبيل تحقيق التنمية الثقافية الشاملة بتقديم الدعم المادي للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية وكذلك يقوم بدعم شباب الفنانين والأدباء في مختلف فروع الثقافة.