محافظ الإسكندرية: غرفة عمليات لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة تطبيق قرار المواعيد الصيفية الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم.

يأتي هذا فى إطار تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

وأكد الشريف على ضرورة التنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

وقال محافظ الإسكندرية إن غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية جاهزة على مدار 24 ساعة للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة فى ظل جهود الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بتطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمقاهى والكافيهات والورش والمطاعم ومحلات الأعمال الحرفية، اعتبارًا من 17 إبريل من الشهر الجاري، وذلك بهدف تحقيق الانضباط في الشارع وأيضًا القضاء على العشوائيات والحد من الضوضاء وعدم ازعاج المواطنين والحفاظ على الصحة العامة في ظل الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا للقرارات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في حرص الدولة لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج،في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.