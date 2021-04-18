على سفرة رمضان .. بالخطوات طريقة عمل البط المحشي بالأرز

شهر رمضان هو شهر العزومات وتجمع العائلات والأصدقاء، لهذا تحضر الأسر المصرية عددا من أصناف الطعام على مائدة الإفطار .

ومن أهم الأصناف الحاضرة على سفرة العزومات البط وخاصة البط المحشي بالأرز، وهو من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها بمقادير سهلة وبسيطة، ولهذا نقدم لكم فى السطور التالية، طريقة عمل البط المحشي بالأرز:

مقادير البط المحشي بالأرز

بطة

150 جرام أرز.

ملح.

بصلة متوسطة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

ملعقة كبيرة زيت أو سمن.

خلطة تتبيل البط

بصل.

طماطم .

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

عصير ليمون.

1/2 ملعقة كبيرة من السكر.

مقادير الشوربة للبط المحشي بالأز

طماطم

بصل مقطعة نصفين.

جزرة مقطعة.

عود قرفة صغير.

2 ورقة لورا.

2 حبهان.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حبوب.

بالخطوات طريقة عمل البط المحشي بالأرز

طريقة عمل البط المحشي

تُغسل البطة جيدًا وتُترك لتجف.

ادهني البطة بخلطة التتبيل من كل الجوانب ومن الداخل وبين الجلد واللحم، واتركيها جانبًا.

جهزي حشوة البط، ضعي الزيت في إناء على النار وعندما يسخن ضعي مكعبات كبد البط المقطع، وقلبي إلى أن تأخذ لون التحمير، ثم ضعي البصلة المفرومة وقلبي جيدًا.

ضعي الأرز المغسول والمُصفى وقلبي الخليط وضعي الماء ليُصبح أعلى من مستوى الأرز قليلًا جدًا، وأضيفي 3/4 ملعقة صغيرة من الملح، واتركيه لينضج (فقط نصف نضوج).

ضعي ماءً ليغلي في وعاء آخر على النار، وضعي به محتويات الشوربة (القرفة والهيل والطماطم المقطعة والبصل المقطع وورق اللورا والجزر).

عندما ينضج الأرز قليلًا، ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد.

احشى البط بالأرز من الداخل (لا تضغطي الأرز أكثر من اللازم ليتمكن من النضج)، ثم أغلقي البط بالقوانص ثم بعيدان الأسنان.

عندما يغلي الماء ضعي البطة فيه بحيث يكون الصدر موجهًا لأسفل لينضج جيدًا.

تابعى البط حتى ينضج، واختبريه من الجناح للتأكد من نضجه، ثم ضيفي ملعقة كبيرة من الملح إلى الشوربة واتركيها تغلي لمدة 5 دقائق.

ارفعي البط من الشوربة، واتركيه ليبرد قليلًا.

جهزي خلطة تحمير البط كالتالي:

2 ملعقة كبيره معجون الطماطم.

عصير ليمونة.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ادهني البط بخلطة التحمير من كل الجهات .

ضعي البط في قالب بالفرن، وأشعلي الشواية وراقبي حتى تصل للون المطلوب وقلبي البطة على الوجه الآخر وكرري العملية.

قدمي البط المحشي مع الأرز والسلطة .