وكيل التعليم يتفقد مدرستي نجيب محفوظ والخارجة بنين الثانوية بالوادي

أجرى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم، جولة تفقدية بمدرستي الخارجة الثانوية بنين ونجيب محفوظ الثانوية للبنات بإدارة الخارجة التعليمية.

جاء ذلك لمتابعة سير منظومة العمل بأول أيام الإمتحانات التجريبية على "التابلت" للطلاب النظاميين بالصف الثالث الثانوى تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وخلال جولته حرص الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على التحدث مع مجموعة من الطلاب محفزا لهم ومشجعا بضرورة الإستذكار الجيد والجد والاجتهاد من أجل تحقيق النتائج المرجوةموجها لهم بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ومراعاة التباعد والمسافات وإرتداء الكمامة حفاظا على صحتهم.

وأوضح النيلى أن هدف الامتحان الإطمئنان على كفاءة اجهزة التابلت، ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات وتجربة لأكواد المواد وكلمات المرور التى يستخدمها الطالب فى الامتحانات.