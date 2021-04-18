«ماعت» ترصد «الإرهاب بالمنطقة العربية» في تقريرها الربع سنوي

عقيل: الاضطرابات السياسية وعدم التنسيق بين الدول يشكل أرض خصبة لتنفيذ العمليات الإرهابية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الربع سنوي عن ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية، ترصد فيه كافة العمليات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها والتفاعلات داخل الجماعات الإرهابية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021، واعتمد التقرير في تتبعه للعمليات الإرهابية على أكثر من منهج بحثي واستقصائي في عمليتي الرصد والتحليل بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة والخروج بأدق النتائج.

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان "إعادة تموضع وتصاعد لافت: نظرة على العمليات الإرهابية في المنطقة العربية خلال الربع الأول من عام 2021"، اأن الجماعات الإرهابية تعافت بشكل يجعلها قادرة على شن مزيد من الهجمات في المنطقة العربية، وأن هذا التعاف بدأ منذ النصف الثاني من عام 2020، سبقه تراجع حذر في الخمس شهور الأولى من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، والذي فرض على التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية إعادة تقييم استراتيجيتها الخاصة بالعمليات التي تخطط لها سواء على مستوى توزيع العمليات الإرهابية وفقا للمناطق التي تتواجد فيها، أو على مستوى طريقة تنفيذ هذه العمليات.

وكشف التقرير عن ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية خلال الثلاثة شهور الأولي من عام 2021، مقارنة بالربع الأول في العام الماضي، حيث رصد التقرير وقوع ما يقرب من 169 عملية إرهابية في المنطقة العربية خلال الثلاثة شهور الأولي من العام الحالي، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة العربية في الربع الأول من عام 2020، عدد 43 عملية إرهابية، وقد وقعت معظم هذه العمليات في دول تعاني من النزاعات المسلحة، كما هو الحال في الصومال والعراق وسوريا واليمن أو ضد دول تٌعد طرفاً في نزاعات مسلحة كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي استهدفها الحوثيين بنحو 29 عملية إرهابية في الفترة من 4 يناير إلى 30 مارس 2021. وقد خلفت هذه العمليات مقتل ما يقرب من 634 شخصا وإصابة أكثر من 722 آخرين، أكثرهم من المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن الصومال جاءت في طليعة الدول التي تأثرت بالعمليات الإرهابية بنحو 45 عملية إرهابية، ومن ثم سوريا بما يقرب من 39 عملية إرهابية، يليها العراق بواقع 36 هجومًا إرهابيًا، والسعودية بواقع 29 هجومًا إرهابيًا، ثم اليمن بواقع 9 هجمات، إضافة إلى السودان بما يصل إلى 4 هجمات، وكذا لبنان بواقع 3 هجمات، ثم ليبيا بواقع هجومين، والجزائر وتونس بواقع هجوم إرهابي واحد اُرتكب ضد كل منهما.

على الجانب الآخر لم تتأثر 12 دولة عربية أخري بوجود عمليات إرهابية في الربع الأول من عام 2021 وهم؛ الإمارات، وٌعمان والكويت وقطر والمغرب والأردن، وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وفلسطين ومصر وأخيرا مملكة البحرين.

وجاءت سوريا في طليعة الدول من حيث عدد القتلى الناجم عن العمليات الإرهابية في صفوف المدنيين والعسكريين بواقع 191 قتيلًا، يليها الصومال بواقع 176 قتيلًا، ثم العراق بواقع 95 قتيلًا، والسودان بواقع 89 قتيلًا، ثم اليمن بواقع 26 قتيلًا، والجزائر بواقع 5 قتلى، وتونس بواقع 4 قتلى، ثم ليبيا بواقع قتيلين، ولبنان بواقع قتيل واحد وهو الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم.

وقد جاءت الصومال في مقدمة الدول من حيث عدد الإصابات الناجمة عن الهجمات الإرهابية في صفوف المدنيين والعسكريين بواقع 216 إصابة، يليه السودان بواقع 160 إصابة، وكذا جاءت دولة العراق في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بواقع 153 إصابة، ثم سوريا بواقع 149 إصابة، واليمن بواقع 21 إصابة، ولبنان بواقع 12 إصابة، ثم السعودية بواقع 8 إصابات، يليها الجزائر بواقع 3 إصابات، ثم ليبيا بواقع إصابة واحدة.

وعلى مستوى الجماعات الإرهابية، جاء تنظيم داعش الإرهابي في مقدمة التنظيمات الإرهابية التي تبنت عمليات إرهابية خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 46 عملية إرهابية وتلاه حركة الشباب في الصومال بنحو 43 عملية فيما نفذت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ما يقرب من 35 عملية إرهابية 29 عملية إرهابية وجهت ضد المملكة العربية السعودية و6 عمليات إرهابية نفذها الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن أو المناطق التي تسعي لفرض السيطرة عليها وراح ضحية هذه العمليات، مدنيون وعسكريون على حد سواء.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، يرجع إلى أكثر من سبب، فعلى سبيل المثال بدأت هذه التنظيمات الإرهابية تنشط لأسباب من بينها الاضطراب السياسي في دول مثل العراق والصومال وتراخي الأجهزة الأمنية وعدم التنسيق بينها في بعض الدول وتنامي النزعة الطائفية بين فئات الشعب الواحد كما هو الحال في العراق، الأمر الذي يشكل أرض خصبة ومدخلاً لقيام الجماعات الإرهابية بتنفيذ أجندتها.

وطالب عقيل بضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول العربية والقوى الدولية على النحو الذي يكفل اتخاذ خطوات استباقية تحد من وقوع الهجمات الإرهابية. وكذلك فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية.

من جهته، قال شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن وجود عدد من الدول العربية في حالة نزاع مسلح بينها وبين جماعات مُسلحة دأبت على تقويض الحكم في هذه الدول، واسُتخدمت لتحقيق أهداف أطراف خارجية، وأن الفوضى التي تخلقها هذه النزاعات تسمح للإرهاب أن ينشط دون وجود قدرة للدول في إن تُحجمه أو تواجهه على نحو يكبح جماحه أو يساهم في التخفيف من آثاره وتداعياته على كافة المستويات.

وطالب عبد الحميد بضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة تضطلع بمهام مكافحة الإرهاب في الدول العربية.