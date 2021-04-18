محافظ أسوان: تغيير شكل وألوان واجهات الشلالات بمدخل ميدان المحطة

أكد اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، أن تلافي أي ملاحظات فنية في مشروعات التطوير والتجميل الجارية بواجهة مدينة أسوان والتي تشمل حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم يعكس حرص المحافظة لإخراج هذا المشروع الضخم بالصورة التي تليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأشار إلى أن الأعمال الجارية لتغيير شكل وألوان واجهات الشلالات الجديدة بمدخل ميدان المحطة من ناحية الكورنيش، جاءت بناءً على طلب المحافظة وعلى نفقة الشركة المنفذة دون أي أعباء مالية جديدة.

وأوضح أشرف عطية أنه أعطى توجيهاته بالإسراع فى إنهاء الأعمال المتبقية وتلافى أي ملاحظات إضافية أخرى لمشروع التطوير والتجميل، مؤكداً أن المحافظة عرضت تصميمات المشروع على الرأي العام الأسوانى وترحب بأى مقترحات أو أراء تصب في الصالح العام لهذه المشروعات التي ستستمر في ميادين وشوارع ومناطق ومدن أخرى بشكل تدريجي.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التقى بوفد إحدى الشركات المتخصصة في التأمين والحراسة والبيئة برئاسة اللواء عصام الشربينى والتابعة لإحدى الجهات السيادية.

وتناول اللقاء استعراض أسلوب إدارة مشروع التطوير والتجميل الشامل بحديقة بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم وأيضاً الموقف الدولى بمنطقة كركر، مع عرض منظومة تحقيق السيطرة التأمينية الكاملة والحراسة والبيئة المحيطة بهذا المشروع الحيوى من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى وإعطاء الاستمرارية النموذجية له ليكون بمثابة واجهة حضارية تظل في أبهى صورها أمام ضيوف المحافظة من الزائرين والسائحين.

وطالب اللواء أشرف عطية مسئولي الشركة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لاستثمار كافة الإمكانيات المتاحة بمشروع التطوير والتجميل بما يحقق عوائد إيجابية تساهم بشكل مباشر في الإدارة الناجحة له مع إنطلاق عمل الشركة في منتصف إبريل القادم ، على أن تقوم الوحدة المحلية بالبدء في إزالة ورفع الإشغالات بالسوق السياحى والتعاون مع الشركة لنقل المخلفات المختلفة بمكونات المشروع حتى يتسنى العمل بالمنظومة الجديدة بشكل متكامل.

مدخل المحطة بأسوان

مدخل المحطة بأسوان الجديد

مدخل المحطة بأسوان