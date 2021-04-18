الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسيوط» يحصد المركز الأول في مسابقة «الشتاء» للتربية الموسيقية

الاستاذ محمد عبد
الاستاذ محمد عبد المحسن

فاز فريق طلاب التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وذلك فى مسابقة الشتاء للتربية الموسيقية.

وأعرب محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن سعادته بهذا الفوز الذى يظهر تفوق طلاب المحافظة في جميع الأنشطة والمجالات المختلفة وخاصة متحدى الإعاقة كما تفوقوا من قبل فى المسابقات بالأنشطة المختلفة بالتربية الخاصة "العلمية والرياضية والكشافة".

وأضاف وكيل الوزارة أن تنظيم مسابقة خاصة بفئة ذوى الاحتياجات الخاصة تؤكد اهتمام ودعم القيادة السياسية والوزارة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والوقوف بجانبهم والارتقاء بهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها، باعتبارهم جزءًا متأصلًا بالنسيج الطلابي والوطن، مشيدا برعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  لطلاب مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة وما يقدمه لهم من دعم ورعاية ساهمت في وصولهم للبطولة.

وأشار "عبد المحسن" إلى إنه تابع المسابقة، وتمنى فوز فريق المديرية حتى تضاف لسجل الإنجازات التي تحققت من قبل ولرفعة شأن مديرية التربية والتعليم بأسيوط  وسط المديريات التعليمية الأخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح على خميس مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية أن المديرية حصدت المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية حيث حصد طلاب مدرسة الأمل للصم "بنين وبنات"المركز الأول على الجمهورية وحصد طلاب مدرسة المكفوفين المركز الثانى على الجمهورية بينما حصد طلاب المدرسة الفكرية على المركز الثالث على الجمهورية 

وأضاف مدير إدارة التربية الخاصة أن المسابقة شارك فيها 36طالب من التربية الخاصة"فكرى وسمعى وبصرى" بالإضافة إلى 4 مشرفين لافتا إلى أن المنافسة بين الفرق كانت قوية.

يأتي هذا في الوقت الذي فرضت فيه مديرية التربية والتعليم بأسيوط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتطبيق الاجراءات الاحترازية في كافة القطاعات والمدارس والتنبيه علي تطهية وتعقيم المنشأت التعليمية.

اسيوط محافظة متحدى الاعاقة اجراءات المركز الأول مدرسة موسيقية

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