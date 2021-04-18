فى رمضان .. 7 طرق لاتباع نظام غذائي صحى متوازن عند الأفطار

عادة ما تجتمع العائلات والأصدقاء حول المائدة العامرة في إفطار رمضان، فى حين أن وجبات الإفطار هى تجربة ممتعة، إلا أنها قد تكون شاقة للأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على عادات غذائية جيدة خلال الشهر الكريم لمَن يتبع نظام غذائي صحي.

فتناول وجبة إفطار متوازنة خلال لشهر رمضان أمر مهم، لأن الوجبة الغذائية الصحية هى التي تعوض مخزون الطاقة وتساعد في الحفاظ على صيامك في اليوم التالي، وبحسب موقع english.alarabiya.

«الدستور» ترصد أفضل الطرق لإتباع نظام متوازن خلال شهر رمضان الكريم:

رطب جسدك قبل الأكل اشرب

لمن يتبع نظام غذائي صحي يجب تناول الكثير من السوائل مثل الماء أو العصير الطازج أو الحليب، سيمنع هذا الجفاف ويزود جسمك بالسوائل الأساسية التي يحتاجها، ولكن احذر من مشروبات رمضان لأنها تحتوي على الكثير من السكر والسعرات الحرارية.

افطر علي التمر:

لمن يتبع نظام غذائي صحي، يجب تناول التمر في بداية وجبة الإفطار، لأنها دفعة مغذية من السكر الطبيعي فإنها تغذي جسمك بالكثير من الطاقة التي يحتاجها، إذا كنت تعاني من الصداع خلال ساعات الصيام ، على الأرجح بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم ، فابدأ الإفطار بتمرتين وقم بتجديد مستويات السكر لديك.

تناول وعاء من الشوربة

لمن يتبع نظام غذائي صحي الشوربة لا غنى عن طبق الشوربة في الإفطار، فهي غنية بالمياه وتساعدك على الترطيب، ابحث عن شوربة العدس أو الطماطم أو الخضار وتجنب شوربة الكريمة.

أكل الخضروات

لمن يتبع نظام غذائي صحي عليك بتناول الخضروات فإنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف وتوفر الكثير من العناصر الغذائية في سعرات حرارية قليلة جدًا، كلما كانت سلطتك غنية بالألوان، زادت فوائدها الصحية، كما أنه يوفر الشعور بالامتلاء ، مما يضمن لك تناول كميات أقل في طبقك الرئيسي.

7 طرق لاتباع نظام غذائي صحي متوازن

اختر الكربوهيدرات الجيدة

لمن يتبع نظام غذائي صحي يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على مصدر للكربوهيدرات ويفضل أن تكون معقدة، وتشمل الأرز البني، والمكرونة أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، والبطاطس أو البرغل، توفر الكربوهيدرات المعقدة مصدرًا أكثر استقرارًا واستدامة للطاقة بالإضافة إلى الألياف والمعادن.

ادخل البروتينات الخالية من الدهون في الإفطار

لمن يتبع نظام غذائي صحي يجب أن تهدف إلى تناول بروتين عالي الجودة سهل الهضم ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، يستخدم جسمك هذه لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها.مثل لحم البقر والحليب واللبن والبيض والجبن والأسماك والدواجن كلها بروتينات كاملة عالية الجودة. تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر كلما أمكن ، ابتعد عن الوجبات الثقيلة للإفطار التي تحتوي على الكثير من الدهون غير الصحية والملح والسكر المضاف عند الطهي، اجعل وصفاتك الرمضانية المفضلة أكثر صحة عن طريق الطهي أو الخبز أو التحميص أو التبخير أو الشوي وتجنب القلي.