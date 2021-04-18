«كاذبون».. كيف استغلت جماعة الإخوان الإرهابية بيوت الله في العنف؟

كمخازن للسلاح والتجمع وتخطيط عملياتهم التخريبية

شهدت مصر العديد من عمليات العنف من قبل الجماعة الإرهابي، بالتخريب واستغلال دور العبادة لمصلحتهم في السنين الماضية، حيث كانوا يستخدموا المساجد في التجمعات، للتخطيط للأعمال الإرهابية والاعتداء.



- الاعتداء على حرمة المساجد



قام أنصار المعزول مرسي، بالاعتداء على إمام مسجد الشيخ الدكتور نور على، الذى يقوم بإلقاء خطبه الجمعة، بتكليف من وزارة الأوقاف، فرفضوا الشيخ وكانوا يريدون أحد شيوخ الجماعة، بالإضافة إلي أحداث العنف التي شهدها مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وحبس المصلين بسبب تحريض الشيخ محمد الحوينى، وفي مسجد السيد البدوي فى طنطا، الذي شهد اعتداء الإخوان على المصليين، حيث وجدت قوات الأمن قنابل بداخل المسجد، خلال احتفال الطرق الصوفية، بإحياء ذكرى مولد العارف بالله السيد البدوي.



- اعتراض جماعه الإخوان علي إمام مسجد الرحمن الرحيم



شهد مسجد الرحمن الرحيم في طريق صلاح سالم، حالة من الهرج والفوضى، حيث عم المكان حالة من الهلع، واعتداء أنصار الإخوان على المصلين والخطيب الذى كان يتحدث عن التسامح، وعن غرس القيم الوطنية، وكان وقتها الشيخ مصطفى نوار ضحية الاعتداء، وأوضح إمام المسجد ما حدث من الاخوان قائلا: "أنها ذكريات صعبة حتما نتذكرها نزاد شكرا لله على ما وصلنا له من حالة امن واستقرار" .



- التعدي علي إمام مسجد العزيز بالله في منطقة الزيتون



اعتدى جماعه الإخوان المسلمين، على الشيخ نور محمود إمام مسجد العزيز بالله، خلال صلاة الجمعة، و شهدت منطقة الزيتون، اشتباكات بين أهالي منطقه الزيتون، وجماعة الإخوان الإرهابية، واشتبكوا مع الأهالي وقوات الأمن، وقموا بخلع العمائم من على رؤوس مشايخ الأزهر والأوقاف، وألقوا بها من المسجد.



و قامت جماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق النار، والخرطوش، وزجاجات المولوتوف، والحجارة على الأهالي وقوات الأمن، حيث قامت قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتشتتهم، وتمكنت قوات الأمن، من القبض علي 14 من جماعات الإخوان واحالتهم للنيابة





- استشهاد إمام مسجد بالعريش



كما استشهد الشيخ رضا محمد عبد البارئ إمام مسجد حسن رشدي بوسط مدينة العريش، أثناء صلاة التراويح فى شهر رمضان، حيث اعتدى علية عدد من جماعات الإرهابية أمام بنك القاهرة، وقاموا بضربه على رأسه، وتوفي فى مستشفى العريش.



- استخدام المساجد مخازن للأسلحة



أوضحت واقعة القبض على عناصر حركة "كتائب حلوان" الإرهابية، عن استخدام تلك العناصر الداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين، دور العبادة، كمخازن للأسلحة، بعد أن دل أحد افراد المتهمين قوات الأمن على استخدامهم لمسجد بحلوان يقوموا بتخزين الأسلحة به، وبعد أن وصل قوات الأمن الي المسجد تبين وجود عدد كبير من الأسلحة والذخيرة داخل المسجد .