أمسية رمضانية لأطفال وشباب تنمية المواهب على المسرح الصغير

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر نشاطها الرمضاني بحفل لأطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب لسيد وذلك فى التاسعة والنصف مساء الاثنين 19 ابريل على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مختارات متنوعة من أشهر المؤلفات الوطنية والدينية والتراثية التى ابدعها كبار الشعراء والملحنين .

يذكر أن مركز تنمية المواهب انشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالي والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقي ، الباليه و الكلاكيت كما تم اضافة فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة الى جانب اقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم .

حفل محمد منير

ومن المقرر أن تنظم، الأوبرا خلال الفترة المقبلة، حفلًا غنائيًا للمطرب محمد منير، مع تطبيق نسبة 50% للحضور في المسارح والالتزام بوجود مسافات بين الجلوس.

وطرحت ألف تذكرة لحفل الفنان محمد منير بمسرح يتسع 2600 فرد، التزامًا بقرار رئيس الوزراء الخاص بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

يقام حفل الفنان محمد منير يوم 25 أبريل الجاري تزامنا مع عيد تحرير سيناء.

أوبرا الإسكندرية ودمنهور

ومن ناحية أخرى تنظم الأوبرا مجموعة من الحفلات في أوبرا الإسكندرية ودمنهور في رمضان تتناسب مع أجواء الشهر الكريم، ويحظى الإنشاد الدينى بالمساحة الأكبر في حفلات شهر رمضان.

وتقدم فرقة الباليه الوطنية اليونانية عروضا في يونيو بالمسرح الكبير، وفي ذات الوقت حفلات الإنترنت لا تنقطع ومستمرة.

ويستقبل مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في الأول من مايو المقبل حفل المنشد الشيخ ياسين التهامي، في تمام التاسعة والنصف مساء، وذلك في إطار فعاليات برنامج السهرات الرمضانية.

يأتي ذلك ضمن النشاط الذي تقوم به دار الأوبرا المصرية، لرفع الذائقة الفنية، ونشر المعرفة والتصدي لأي أفكار ظلامية.