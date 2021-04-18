لسياحة آمنة في الصيف.. جزر المالديف تقدم لقاح كورونا للسياح

أعلنت جزر المالديف عن خطط لتزويد السياح بلقاح كورونا ضمن مبادرة جديدة للتحفيز على زيارة البلاد، بالتزامن مع عطلات الصيف، وحتى يتم توفير سياحة آمنة للجميع ممن يريدون التمتع بالهواء الطلق.

وفي مقابلة مع شبكة CNBC وصف وزير السياحة في البلاد عبد الله موصوم الخطة الجديدة، التي تمثل الزيارة واخذ اللقاح أثناء العطلة التي سيقضيها السياح مؤكدا أن الفكرة الرئيسية هي توفير سياحة آمنة بشكل معقول بأقل قدر من الإزعاج.

وسيتم فتح التسجيل للقاح للزوار السياح بمجرد أن يتم تطعيم جميع المقيمين والمواطنين بشكل كامل، حيث تم حتى الآن تطعيم 90٪ من عمال السياحة في الخطوط الأمامية بشكل كامل، بينما تلقى ما يقرب من نصف السكان جرعة واحدة على الأقل.

في الوقت الحالي، تقبل جزر المالديف الزوار الذين حصلوا على نتيجة سلبية لاختبار (PCR) قبل أقل من ثلاثة أيام من السفر، أو الذين تم تطعيمهم بالكامل، وتمثل خطتها لتقديم حزم لقاحات للسياح أول دولة تقوم بتلك المبادرة.

يأمل المخطط في زيادة عدد الزوار إلى 1.5 مليون لعام 2021، حيث تشكل السياحة ما يقدر بنحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، حيث تحرص جزر المالديف على إعادة بدء تدفق الزوار، وتهدف هذه المبادرة الجديدة إلى توفير بيئة آمنة وجذابة البيئة لجميع الضيوف.

أثناء الوباء انتقل العديد من عمال السياحة إلى الجزر النائية لتجنب الفيروس، وفي فبراير 2021 أطلقت البلاد برنامج اللقاح الخاص بها Covid-19 Dhifaau، وتهدف إلى تطعيم السكان بشكل كامل في غضون ستة أشهر.

كانت منتجعات سونيفا الشهيرة في جزر المالديف قد أطلقت منصات للسياحة الافتراضية عن بُعد من المنزل عقب الجائحة، ويتم ذلك من خلال جعل محبي السفر إلى المالديف يعيشون لحظاتها لبقائهم على تواصل دائم مع الطبيعة الخلابة لجزر المالديف من خلال منصات السياحة الافتراضية عن بُعد، حيث إنه سيتمكن الأشخاص من عيش تجربة السياحة في المالديف من المنازل، وذلك من خلال رؤية بانورامية وجوية وتحت الماء لوجهات المالديف البرية والبحرية بزاوية 360 درجة، والتي تتضمن أبرز ٣ اماكن بالمالديف.