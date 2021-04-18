من هي سامية شنن؟.. وقصة ظهورها في الحلقة الخامسة من «الاختيار 2»

بعد تصدرها «ترند السوشيال ميديا»

تصدرت سامية شنن “ترند” منصات التواصل الاجتماعي، عقب اذاعة حلقة مسلسل الاختيار2 ، أمس، وهي المتهمة في الهجوم علي قسم كرداسة وظهرت في فيديوهات وهي تمثل بجثامين ضباط قسم كرداسة.

- بائعة فاكهة



سامية شنن بائعة فاكهة وهي المتهمة في إلقاء ماء النار علي مأمور قسم كرداسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، والمشاركة في التمثيل بجثمانه وجثمان 12 ضابطا وفرد شرطة يوم 14 أغسطس 2013.

و كانت السيدة الوحيدة بين 156 متهما في القضية، وقضت أربع سنوات في سجن النساء بالقناط، وكشفت التحقيقات أن المتهمة توجهت لمركز الشرطة، وشاركت في حصاره وقذفه بالحجارة وزجاجات المولوتوف، واقتياد الضباط إلى خارج مركز الشرطة وطعنهم بالأسلحة البيضاء، فيما أطلق آخرون أعيرة نارية أودت بحياتهم.

- اقتحام قسم كرداسة



بحسب ما تردده "شنن" دائما فهي تقول أن نجلها مات فى ميدان النهضة وكانت فى منزلها وقت اقتحام قسم كرداسة وعلمت بالأمر، فقررت التوجه للانتقام من الضباط بحجة ما حدث فى اعتصامي رابعة والنهضة، إلا أن سيارة بيضاء تحمل جثمان شخص يرتدى زي ميري ممزقا تبين أنه نائب مأمور مركز كرداسة توقفت أمام منزلها، فهرولت المتهمة إلى السيارة وخلعت "الشبشب" وانهالت به على جثة الشهيد العقيد عامر عبد المقصود وانهالت عليه بالسباب وهو جثة هامدة لا حول له ولا قوة، ثم توجهت أيضا إلى قسم كرداسة وشاهدت جثة الشهيد محمد جبر، مأمور القسم، ملقاة وسط الشارع غارقة فى الدماء مليئة بالتراب جراء سحله، ففعلت ذات فعلتها الأولى بالتمثيل بالجثة بضربها بالحذاء.

- من التي قامت بدورها في المسلسل

أدت الفنانة تدعي عبير الطوخي، دور قصة سامية شنن في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، وعبير الطوخي درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة ، ثم أجرت دراسات عليا في معهد الفنون المسرحية وهي متزوجة من الممثل أيمن حسين ، عضو نقابة مهن التمثيلية، ولديها ابناء يوسف وجنا وقد شاركت في العديد من العروض المسرحية، وقالت الفنانة في تصريحات صحفية عن دورها، لم أتوقع نجاح المشهد بهذه الطريقة وهذا كرم من الله.

