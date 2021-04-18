الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة جنوب غرب البلاد

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مواقع جديدة، بعد مواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الحوثيين غربي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري - لم تسمه - القول: إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هاجمت فجر اليوم مواقع تمركز الحوثيين، في جبهة مقبنة وأدى الهجوم إلى تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة، وسط انهيارات في صفوف المليشيا".

الأركان اليمني يشيد ببطولات الجيش الوطني والمقاومة ضد المليشيات الإرهابية



و أشاد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمنية الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الأحد، بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات القتالية ضد المليشيات الإرهابية والتي لا تريد لليمن والمنطقة العربية إلا الدمار والخراب، مشيداً بالدعم والإسناد الذي يضطلع به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورهم الكبير في مساندة الشرعية.



جاء ذلك خلال تفقده سير العمليات العسكرية والقتالية لوحدات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة غربي محافظة مأرب، برفقة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، وقائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي .



ونقل رئيس الأركان -بحسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية- تهاني وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة في رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي لأبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل المساندة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



من جانبه، قدم قائد المنطقة العسكرية الثالثة تقريراً موجزاً عن سير العمليات العسكرية والقتالية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وما يحققونه من بطولات وانتصارات مسنودين بطيران التحالف العربي وما يتكبده العدو من خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.