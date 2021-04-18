«حرق وتخريب».. تفاصيل هجوم الإخوان على كنائس مصر

بهدف إشعال الفتنة الطائفية

لم تسلم مصر من إرهاب جماعة الإخوان عبر أحداث بشعة ومستمرة، فلم يكتفوا بالتخريب في البلاد، بل عمدوا إلى حرق أكثر من 65 كنيسة عقب فض اعتصام رابعة العدوية بهدف إشعال الفتنة الطائفية داخل البلاد، وإشعال دور العبادة، ومن خلال عرض مسلسل الاختيار 2 من حلقته الخامسة أوضح لنا ما فعلوه بدور العبادة، بهدف إنشاء الفتنة داخل البلاد، وترصد "الدستور" بعض الكنائس التي تم حرقها على يد جماعات الإخوان الإرهابية.





- حرق كنائس المنيا ونهب 20 منزلا



شهدت محافظة المنيا أكبر عدد من الكنائس التي تم حرقها، حيث تم حرق دير العذراء الأثرية، وكنيسة مارجرجس، ومبنى خدمات، ومقر إقامة للأسقف، وحضانة، وتخريب ونهب وتدمير فوق ال 20 منزلا، وقتل قبطي وحرق كنيسة الإصلاح بقرية دلجا بدير مواس، وتدمير منزل القس أنجلوس كاهن كنيسة العذراء والأنبا إبرام.



وقام جماعات الإخوان أيضا في محافظة المنيا بهجوم على كنيسة مارمينا بمنطقة أبو هلال، حرقوا خلاله واجهة المدخل ومبنى الخدمات وواجهة وبعض المركز الطبية التابعة لها، متابعين حرق الكنيسة الإنجيلية، وكنيسة الأمير تادرس، وكنيسة خلاص النفوس، ومدرسة ودير راهبات القديس يوسف، وكنيسة الأنبا موسى الأسود، وكنيسة مار يوحنا، وكنيسة العذراء وإنزال الصلبان من عليها.



- حرق 6 كنائس في أسيوط



محافظة أسيوط لقت العديد من الجرائم الإرهابية، من جماعات الإخوان ارتكبت العناصر الإرهابية جرائم حرق كنيسة مار يوحنا المعمدان، وكنيسة الإدفنست، والكنيسة الرسولية، وكنيسة مار جرجس للأقباط الأرثوذكس، وهيكل كنيسة سانت تريز، وحرق كنيسة الملاك، وأيضا حصار مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز أبو تيج، ونهب منازل وممتلكات الأقباط في شوارع قلته والجمهورية.





- العتداء على 5 كنائس في الفيوم



وعن محافظة الفيوم تم حرق كنيسة العذراء بالمنزلة بمركز يوسف الصديق، وحرق كنيسة الأمير تادرس، وكنيسة الشهيدة دميانة، واقتحام ونهب محتويات الكنيسة الإنجيلية، وحرق جمعية أصدقاء الكتاب المقدس.





- حرق ونهب كنائس في الجيزة



محافظة الجيزة شهدت الكثير من الأحداث العدوانية، منها حرق كنيسة الملاك ميخائيل بكرداسة، والاعتداء والنهب، أطفيح ودير كرم الرسل، ومحاصرة كنيسة الشهيدين بصول، ومحاصرة كنيسة العذراء بمركز الصف.



كما شهدت محافظة السويس حرق الكنيسة اليونانية القديمة، واقتحام وحرق مدرسة وكنيسة الراعي الصالح، وحرق مدرسة الفرنسيسكان.