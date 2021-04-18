الأميران ويليام وهاري يتحدثان للمرة الأولى منذ تنحي الأخير عن مهامه الملكية (فيديو)

جنازة الأمير فيليب..

عقب خلافات كثيرة وقعت بينهم مؤخرا، تحدث الأميران الشقيقان ويليام وهاري نجلا الأمير البريطاني تشارلز، معا عقب مراسم تشييع جنازة جدهما الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا.

و أظهرت صور ومقاطع فيديو تلفزيونية كيف تحدث هاري في البداية مع زوجة ويليام، كيت ميدلتون عند بوابة الخروج بكنيسة سان جورج في قلعة وندسور.

وبعد ذلك انتظارهما ويليام ليسير الثلاثة معا، يتوسطهم هاري، في محيط القلعة، حيث تحدث هاري وويليام في أثناء السير، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

كما سار الأميران معا بمفردهما عقب لحظات، بينما سارت كيت إلى جوار زارا تيندال، الحفيدة الكبرى للملكة إليزابيث الثانية.

وشهدت العلاقة بين الأميران توترا منذ تخلى هاري وزوجته ميجان ماركل عن واجباتها الملكية وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة.

لقاء وينفري

كما كان لقاء لهاري وزوجته مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري الشهر الماضي وسع الفجوة بين هاري وشقيقه بعد أن وجه هاري وزوجته مزاعم خطيرة ضد القصر الملكي.

ووفقا لما نقلته الوكالة، قالت صديقة مقربة من هاري وميغان إن دوق ساسكس تحدث مع شقيقه الأكبر الأمير ويليام بعد المقابلة لكن الحديث لم يكن بناء.

وقال هاري خلال المقابلة "والدي وأخي محاصران لا يحق لهما المغادرة، وأشعر بتعاطف كبير لذلك لقد كنت أنا أيضا محاصرا، ولكن لم أكن أعرف ذلك".

الدعم المالي

وأضاف هاري خلال اللقاء أنه شعر بالخذلان من جهة والده، الذي توقف عن الرد على اتصالاته، وأوقف الدعم المالي له عندما سافر هو وزوجته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت التصريحات إثارة للجدل أيضا خلال المقابلة، حديث ميجان عن محادثة أعربت فيها جهة لم يسمياها في العائلة الملكية عن قلق إزاء لون بشرة ابنهما ارتشي البالغ حاليا 22 شهرا، خلال حمل ميجان به.

ولم يفصح الزوجان عن هوية هذا الشخص، لكنهما حرصا على إبعاد الشبهة عن الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب.

جدير بالذكر، أن ميجان لم تسافر إلى بريطانيا لحضور جنازة الأمير فيليب بسبب حملها.

وقال مصدر مطلع إنها تابعت الجنازة من منزلها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لأسوشيتد برس.