صندوق التنمية المحلية: تنفيذ 5449 مشروعا تنمويا في 23 محافظة

استثمارات المشاريع تجاوزت 57,8 مليون جنيه

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الأحد، برئاسة اللواء محمد الشبراوي المدير التنفيذي للمشروع لعرض المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها خلال الفترة من 1/9/2019 حتى نهاية فبراير 2021، بحضور وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.

وقال وزير التنمية المحلية، إن عدد المشروعات التي نفذها الصندوق خلال الفترة المشار إليها بلغ 5449 مشروعاً في 23 محافظة باستثمارات تجاوزت 57,8 مليون جنيه منها 48 مليون جنيه قروضاً وفرها الصندوق و9,8 مليون جنيه مساهمة من المقترضين وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة المعيلة 3740 مشروعاً بنسبة 68,6%.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة القروض بلغ 8840 جنيها وبلغ متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة الاستثمارات 10 آلاف و610 جنيهات وبلغت نسبة المشاركة الي قيمة القروض 20%.

ولفت الوزير إلى أن الأنشطة التي ركزت عليها مشروعات الصندوق تجاوزت 16 نشاطا كان أهمها الإنتاج الحيواني والداجني وعسل النحل ومنتجات الألبان والصناعات البيئية ومنافذ البيع والصناعات الغذائية والميكنة.

وأشار إلى أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية وسوهاج والشرقية وبني سويف هي الأكثر طلباً للحصول علي قروض صندوق التنمية المحلية.

ووجه "شعراوى" الراغبين فى الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية التوجه لاقرب وحدة محلية يقع فى نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسى والموقف التجنيدى للشباب وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى للمقترضين بعد اقرار صلاحية موقع اقامة المشروع.

كما تقوم بإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع ومتابعة اجراءات تنفيذه وتسديد القرض بعد منح المشروع فترة سماح تعادل دورة انتاج كاملة للمشروعات.