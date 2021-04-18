أول تعليق من وزير التعليم على سقوط سيستم الامتحان التجريبي للثانوية العامة

أولياء الأمور يشتكون من سقوط السيسيتم

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى أولياء أمور الثانوية العامة، من سقوط سيستم الامتحان مع بداية أول أيام الامتحان التجريبي للثانوية العامة،.

وقال وزير التعليم "إن هذا الكلام غير مضبوط لأن هناك أكثر من ٢٢٠٠ مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات".

وأكد خلال تصريحه بجروب “حلقة وصل بين الوزارة والأمهات” بتطبيق الواتس اب، قائلاً نحن نختبر بعض التقنيات في الشبكات في عدد محدود من المدارس وتعمل هى الأخرى الأن كما هو واضح من غرفة العمليات، وتابع بالتالي لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شئ جماعي بدون أى منطق أو معلومات .

وشدد على أن الهدف هو رصد المشكلة للوزارة على قنوات رسمية وليس على السوشيال ميديا والواتس اب.

وعندما طالبت إحدى أولياء الأمور أسماء المدارس التي عمل بها السيرفر، علق الوزير عليها قائلا "حضرتك تريدي أن اعطيك أسماء ٢٢٠٠ مدرسة حول الجمهورية؟؟؟؟".

واستعجب شوقي من ردود أفعال أولياء الأمور، قائلا "إن كل هذا يتم مناقشته مع مهندسي التطوير في المدرسة وليس هنا على الإطلاق ولا أدري ما هدف هذا فعلا على الواتساب؟".

وكان بدأ طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، أولى بروفات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021، من خلال إجراء أول امتحان تجريبي قومي لطلاب الثانوية العامة البالغ عددهم 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفئات المستهدفة من إجراء الامتحان التجريبي التقني للثانوية العامة والمقرر انطلاقه اليوم الأحد 18، ويومي 20 و22 أبريل الجاري، هم طلاب الشهادة الاعدادية المنقولين من الصف الثاني الثانوي العام والذين تسلموا جهاز تابلت بجميع المدارس ( عام ، خاص ، خدمات ) فيما عدا طلاب الدمج التعليمي .

مواعيد الامتحانات

ويعقد الامتحان التقني التجريبي، والبروفة الأولي لامتحانات الثانوية العامة 2021، أيام 18 و20 و22 أبريل من الساعة 10:30 صباحا حتى 1:00 ظهرا، وسيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي على الخادم (server) داخل المدارس الثانوي، من قاعات بها WIFI، كما سيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة، خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ 4G في حالة الطوارئ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرض من الاختبار هو ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة، وتحديث منظومة التابلت، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية.

كما أعلنت الوزارة، الخطوات التي يجب على المدارس التي يوجد بها خادم server اتباعها أثناء أداء طلاب الصف الثالث الثانوي العام للامتحان داخل المدارس.

وزير التعليم : نجاح التجربة ليس في عدم حدوث مشاكل ولكن في الرصد الدقيق لها

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتطلع إلى استقبال ابنائنا طلاب الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من ثلاثة أيام هامة جدا للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي.

وأضاف: لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية.

وشدد على إن نجاح التجربة ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها.