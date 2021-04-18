مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب فاروق مجاهد.. ودقيقة حداد

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد اللواء الراحل فاروق مجاهد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن والذي وافته المنية قبل أيام.

ووقف المجلس دقيقة حداد على روح النائب الراحل، وحرص رئيس المجلس خلال الجلسة العامة على نعي النائب، وإتاحة الفرصة أمام الأعضاء لتقديم التعازي.

ونظم قانون مجلس الشيوخ، وكذلك اللائحة الداخلية، الموقف في حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، سواء بنظام الفردي أو نظام القائمة.

وتنص المادة (26) من القانون على: “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته”.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

فيما نصت المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: “يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه".

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

والراحل اللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ أمين أمانة محافظة القاهرة.